Evo protiv koga će Hrvatska igrati u drugom krugu Eura

Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je sve protivnike u drugoj fazi Europskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.
Iz skupine F već su prošli Mađarska i Island; Island je slavio protiv Mađarske 24:23 i u sljedeću fazu prenosi dva boda.
U skupini E situacija je bila neizvjesnija. Slovenija je već osigurala prolazak, a Farski otoci su trebali barem bod. Slovenija je pobijedila 30:27 i time Švicarsku poslala u drugi krug.
Konačna skupina II sastoji se od Islanda, Mađarske, Slovenije, Švicarske, Hrvatske i Švedske. Dva boda prenose Slovenija i Island, dok će Hrvatska i Švedska rasplesti pitanje bodova u međusobnom susretu sutra u 20:30.
