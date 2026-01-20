Evo protiv koga će Hrvatska igrati u drugom krugu Eura

Iz skupine F već su prošli Mađarska i Island; Island je slavio protiv Mađarske 24:23 i u sljedeću fazu prenosi dva boda.

Kakva senzacija: Danska doživjela šokantan poraz na Europskom prvenstvu!

U skupini E situacija je bila neizvjesnija. Slovenija je već osigurala prolazak, a Farski otoci su trebali barem bod. Slovenija je pobijedila 30:27 i time Švicarsku poslala u drugi krug.

Konačna skupina II sastoji se od Islanda, Mađarske, Slovenije, Švicarske, Hrvatske i Švedske. Dva boda prenose Slovenija i Island, dok će Hrvatska i Švedska rasplesti pitanje bodova u međusobnom susretu sutra u 20:30.