Kakva senzacija: Danska doživjela šokantan poraz na Europskom prvenstvu!

Veliko iznenađenje dogodilo se na rukometnom Euru.

Domaćin Danska, jedan od glavnih favorita i višegodišnji vladar svjetskog rukometa, izgubila je od Portugala 31:29 u utakmici za prvo mjesto skupine B. Portugalci su hrabrom i smirenom igrom izborili pobjedu te u drugi krug prenijeli vrijedna dva boda.

Portugal je odigrao jednu od najboljih utakmica u svojoj povijesti, agresivno i brzo, uspješno parirajući moćnoj Danskoj. Ključnu ulogu imala su braća CostaFrancisco i Martim koji su postigli po devet pogodaka. Na drugoj strani istaknuo se Mathias Gidsel s osam golova, no to nije bilo dovoljno da spriječi šokantan poraz domaćina.

Dok Portugal u drugi krug ulazi s dva boda, Danska će ga, na opće iznenađenje, započeti bez ijednog.

