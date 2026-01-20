Kakva senzacija: Danska doživjela šokantan poraz na Europskom prvenstvu!

Domaćin Danska, jedan od glavnih favorita i višegodišnji vladar svjetskog rukometa, izgubila je od Portugala 31:29 u utakmici za prvo mjesto skupine B. Portugalci su hrabrom i smirenom igrom izborili pobjedu te u drugi krug prenijeli vrijedna dva boda.

Srna najavio okršaj sa Švedskom: ‘Mi jesmo viceprvaci svijeta, ali na njima je pritisak’

Portugal je odigrao jednu od najboljih utakmica u svojoj povijesti, agresivno i brzo, uspješno parirajući moćnoj Danskoj. Ključnu ulogu imala su braća Costa – Francisco i Martim koji su postigli po devet pogodaka. Na drugoj strani istaknuo se Mathias Gidsel s osam golova, no to nije bilo dovoljno da spriječi šokantan poraz domaćina.

Dok Portugal u drugi krug ulazi s dva boda, Danska će ga, na opće iznenađenje, započeti bez ijednog.