Červar: Ovakav ždrijeb si ne bismo sami napravili

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski rukometaši započinju svoj put na rukometnom Euru.

Protivnik našim rukometašima od 18 sati je Gruzija, dok nas idući tjedan čekaju utakmice protiv Nizozemske i Švedske. Turnir je za Novi list najavio bivši izbornik reprezentacije Lino Červar.

“Mislim da je ovaj trenutak rukometa obilježen pravilima koja su donesena, a na njih se neki još prilagođavaju. To je jedan problem, a drugi je što neki razmišljaju o razlozima da mi ili neki drugi zato što imamo manje novaca ostajemo po strani”, rekao je Červar, a zatim se osvrnuo i na suđenje.

“Rukomet se promijenio i on više nije kolektivni sport, postao je igra u kojoj se igra ‘jedan na jedan’ ili ‘dva na dva’, dakle, individualizam je u ovakvoj situaciji prerastao kolektivni loptački sport. I ne znam kako će se mnogi snalaziti u svemu tome, veliki je pritisak na Europsku i Svjetsku federaciju, EHF i IHF, primjedbe su da pravila nisu sukladna olimpijskoj povelji po kojoj ista pravila vrijede za sve. Ona govori da svi imaju jednake šanse”.

“Pravila su vrlo opasna zato što pojedinac odlučuje na osnovi nekih svojih parametara. On tako donosi neke odluke, a mislim da pojedinac ipak ne može rješavati neke tako važne stvari. Tu, naravno, mislim na suđenje, primjerice, oni osobnim kriterijem odlučuju kada je pasivna igra. Nekima puštaju 20, a nekima čak 40 sekundi. Pravila je inače napisao netko tko nikada nije igrao rukomet”, istaknuo je.

Hrvatska ima dobar ždrijeb, sudeči prema riječima Červara:

“Ovakav ždrijeb si ne bismo sami napravili. Imamo realne šanse za drugi krug, u kojem možemo dobiti i Mađarsku i Sloveniju. Nikoga ne treba podcjenjivati, ali imamo realne šanse za polufinale. To je ocijenio svatko tko imalo razumije rukomet. No, sve to pod pretpostavkom da odigramo dobro jer u slučaju da nije tako, težak je svaki suparnik”.

“Na velikim natjecanjima nema ‘lako ćemo’. Tu je borba za svaku loptu, svaki gol, svaka pobjeda je bitna. Mi smo viceprvaci svijeta, to je dobro, a sada se treba dokazivati. Imamo dobar ždrijeb i gledam pozitivno”, istaknuo je.