Červar: Mogli smo pobijediti Dansku, postojao je jedan način za to

Bivši izbornik smatra kako je Hrvatska trebala taktički drukčije odigrati finalnu utakmicu na Svjetskom prventsvu.

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je veliki uspjeh na netom završenom Svjetskom prvenstvu. Nakon veličanstvene pobjede protiv Francuske u polufinalu, izabranici Dagura Sigurdssona morali su se zadovoljiti sa srebrom nakon poraza od moćne, možda i nepobjedive Danske u finalu.

Iako su mnogi rukometni stručnjaci mišljenja kako je ova reprezentacije Danske najbolja u povijesti, no bivši izbornik Hrvatske Lino Červar smatra kako je postojao jedan način za dolazak do pobjede protiv Danaca:

“Jako mi je drago što se rukomet vratio doma, što smo se vratili u svjetski vrh. Jesmo li mogli pobijediti Dansku u finalu? Mogli smo. Kako? S obranom koju smo igrali na svjetskom prvenstvu 2023. godine kada je završilo 32:32 s njima. I tamo smo igrali obranu 5-1, ali malo drugačiju nego ovu s Mamićem. Kao prednji je igrao Jelinić. Ne znam, je li naš stručni stožer gledao snimku te utakmice, ali to je bio možda jedini način da se Dansku zaustavi. No, bez obzira na sve srebro je velik uspjeh. Znao sam da će Mamić igrati prednjeg u obrani 5-1 jer sam ga puno puta gledao u dresu Leipzig kako dobro igra na toj poziciji. On nije kao prednji bio zadužen da krade lopte ili da radi prekršaje. Njegova zadaća je bila da uvijek stoji ispred suparničkog organizatora igre i da mu ne da disati. Vidjeli ste kako je Mamić suparničkog srednjaka pratio skroz do centra igrališta. Imali smo mi kroz povijest puno igrača koji su igrali prednjeg u obrani. Znate tko je po meni to najbolje igrao? Lovro Šprem, 2016. godine. Da me je Horvat poslušao 2023. i protiv Egipta igrao 5-1, a ne 6-0, možda bi već i tamo uzeli medalju. Što se tiče ovog SP-a, posebno je bila sjajna naša igra protiv Francuske. Malo su nam trikolori pomogli što su napadali sredinu naše obrane gdje su sve redom bili dvometraši. Danci su bili lukaviji pa su širili našu obranu i zabijali uglavnom s krila”, rekao je Červar u intervjuu za Večernji list.

Najtrofejniji hrvatski izbornik smatra kako se Danska u budućnosti svakako može pobijediti:

“Ma naravno da može. Treba ih iznenaditi s nekim novostima, nešto će morati izbornik izmisliti za sljedeće veliko natjecanje, nekakvo oružje kojim će ih iznenaditi”, zaključuje Červar.

