Červar ekskluzivno za SK komentirao ždrijeb Lige prvaka i otkrio: ‘Najveći uspjeh Zagreba je u jednom detalju’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U Beču održan je ždrijeb Lige prvaka. Zagreb je saznao svoje suparnike u novoj sezoni, a to će u skupini B biti Wisla Plock, Barcelona, PSG, GOG Gudme, Magdeburg, Pick Szeged i Eurofarm Pelister. Sistem natjecanja ostao je identičan, odnosno dvije grupe u kojima se nalazi osam ekipa. Prve dvije najbolje momčadi izravno prolaze u četvrtfinale, a one od trećeg do šestog mjesta idu u play-off. U grupnoj fazi odigrat će se ukupno 14 utakmica.

Lino Červar je za Sport Klub prokomentirao ždrijeb najelitnijeg klupskog rukometnog natjecanja. Dotaknuo se prošle sezone, suparnika s kojima se Zagreb već sastao prošle sezone, smjene Petkovića i povratka Nikolića.

Kako ste vidjeli ishod ždrijeba?

“Ako se vratimo u nekoliko prethodnih sezona, Zagreb se uvijek borio da ide u drugi krug. Bori se za to, ali ne uspijeva. S obzirom da sam bio trener Zagreba i izbornik reprezentacije, nikada nisam volio borbu za ostanak. Borbu za drugi krug vodit će sa Pelisterom jer ostali su favoriti na papiru. Mislim da će opet biti borba i treba se boriti za vrh, a ne ići u stilu da se pobijedi jednog od ostalih te da bi se mogao plasirati u drugi krug. Zagreb počinje sa pozicijom, koja mi se ne sviđa i ujedno mi ne odgovara – to je autsajder. U grupi Zagreb i Pelister vodit će bitku za prolaz uz eventualno GOG Gudme, koji mi se sviđa zato što ima dosta mladih igrača. U Danskoj se zna što se radi jer tu je Aalborg i više daje prostora svojim igračima. Iako uzimaju strance, drži se do skandinavske škole koja je dominantna zadnjih godina.”

Prošle sezone Zagreb nije uspio proći grupnu fazu. Ove se nudi prilika da popravi i ponovi uspjeh, koji je napravio prije dvije sezone – prošao u nokaut-fazu te išao na Montpellier.

“Najveći uspjeh Zagreba bio je u jednom detalju. To je da su se Klarica, Srna i golman Mandić afirmirali na određeni način. To mi je bila najbolja stvar i ujedno je najveći dobitak, a sa drugim stvarima ne bi se trebalo puno hvaliti jer nisi dobio ono što si htio.”

Zanimljivo, Zagreb će se ponovno sastati sa tri momčadi kao prošle sezone. To su Barcelona, Pick Szeged i branitelj naslova Magdeburg.

“U pravu ste što se njih tiče, ali oni su se malo promijenili. Barcelona se nakon gubitka naslova prvaka treba tražiti i nešto napraviti u ovom prijelaznom roku. Magdeburg je oličenje rukometa, koje je smislio sa svojim pravilima 2022. godine. To je rukomet, koji favorizira niske te pametne igrače poput Kristjanssona, Magnussona i Claara. Rukomet se pretvorio u individualni sport, odnosno u igru 1 na 1, 2 na 2 i tranziciju. To je dovelo do toga sa tim pravilima. Čini se da se promijenio, a u držanju i posjedu lopte smo na vremenskoj granici ili možda manje za razliku od košarke koja je na 24 sekunde. To su velike promjene jer iz kolektivnog sporta prešli smo u poluindividualni sport.”

Prošle sezone Zagreb je vodio Velimir Petković, a sada ga vodi Andrija Nikolić koji se vratio i koji je prije dvije sezone ostvario plasman u drugi krug Lige prvaka.

“Da, mislim da je to bio dobar potez Zagreba. Poštujem Nikolića i dobro da je dobio priliku. Prošle godine se dokazao, a njegov odlazak nije bio dobar i to je bila prenagla promjena. Mi moramo razumjeti da bez svojih trenera, koje moramo usavršavati i ujedno im dati priliku ne možemo govoriti o napretku. Bez trenera ništa, iako imaš igrače. Nikolić nije žestok, ali je odličan trener.”

Jesu li smjena Petkovića i povratak Nikolića iznenađenje za vas?

“Nije jer to je običaj u Zagrebu, ali u klubu malo su zrelije promislili i ispravili pogrešku koju su napravili. Da se razumijemo, nemam ništa protiv Petkovića i mislim da nisu trebali mijenjati Nikolića. Ne bih htio ulaziti u ovo što je bilo sa Petkovićem jer ga cijenim kao trenera. Takav običaj nije baš dobar.”

Osim ždrijeba Lige prvaka, održan je ždrijeb Lige prvakinja u kojem se nalazila Podravka Vegeta i također će igrati u grupi B. Suparnice će joj biti Ludwigsburg, Odense, CSM Bukurešt, Brest, Ferencvaroš, Krim Mercator i Ikast. Sustav natjecanja u ženskoj konkurenciji je isti kao u muškoj. Vrijedi spomenuti kako je prošle sezone sastav iz Koprivnice uspio proći grupnu fazu (završio peti u poretku nakon 14 odigranih utakmica), a u play-offu zaustavio ga je Brest s kojim će se opet susresti.