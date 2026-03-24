Bizarno: Mislili su da je trofej ukraden, ali onda su ga slučajno pronašli!

Rukometni klub Fuchse Berlin pronašao je trofej prvaka Bundeslige u vlastitom podrumu mjesecima nakon što se strahovalo da je ukraden.

Vjeruje se da je trofej, dodijeljen Fuchse Berlinu nakon što su osvojili svoj prvi nacionalni naslov u lipnju prošle godine, ukraden kada je u studenom provaljeno u klupske prostorije, a provalnici su pobjegli s novcem i drugim predmetima.

Policija je u siječnju uhitila osumnjičenike povezane s više zločina, ali se pretpostavljalo da je trofej izgubljen.

Umjesto toga, otkriven je slučajno tijekom pretrage zgrade, gdje su ga lopovi sakrili s očitom namjerom da se kasnije vrate po njega.

Klub je rekao da ih je od krađe možda odvratila medijska pozornost oko svega toga.

“Iskreno, još uvijek ne mogu vjerovati, ali trofej se vratio”, izjavio je generalni direktor Fuchse Berlina Bob Hanning.

“Svi možemo biti sretni što se tradicija održava i što ga momčadi koje su ga osvojile i koje će ga osvojiti u budućnosti mogu ponovno osvojiti.”

