Sjajna godina hrvatskog sporta (3): Posebno ponosni na parasportaše

Parasportaši su imali još jednu uspješnu godinu, a osvajali su odličja na svjetskim i europskim prvenstvima. Nažalost, hrvatski košarkaši su prvi put u povijesti ostali bez nastupa na Europskom prvenstvu, a tenisači nisu uspjeli doći na finalni turnir Davis Cupa.

U 2025. nije bilo zapaženih rezultata hrvatskih tenisačica i tenisača na najvećim svjetskim turnirima u pojedinačnoj konkurenciji. Aktualna olimpijska doprvakinja Donna Vekić najbolji rezultat na Grand Slam turnirima je ostvarila na početku godine u Melbourneu, gdje je došla do osmine finala Australian Opena. Do istog je stadija natjecanja došla na WTA 1000 turnirima u Indian Wellsu i Madridu, a jedino četvrtfinale je odigrala na kraju sezone u indijskom Chennaiju.

Osječanka je završila sezonu na 70. mjestu WTA ljestvice, kao najbolje rangirana hrvatska tenisačica. Među 100 najboljih su joj se pridružile Antonia Ružić (73.) i Petra Marčinko (82.).

Ružić je tijekom sezone bila i na 69. mjestu, a Marčinko je do najboljeg renkinga u karijeri došla osvajanjem dvaju naslova na ITF Touru u studenom i prosincu, čime je po prvi put u karijeri izborila i nastup u glavnom ždrijebu Grand Slam turnira, na Australian Openu u siječnju 2026.

Marin Čilić se vratio u Top 100 i završio sezonu na 75. mjestu. Vrhunac sezone doživio je u Wimbledonu, gdje je došao do osmine finala, a druga dva bodovno vrijedna rezultata su mu donijeli naslovi na Challenger Touru u Gironi i Nottinghamu.

Odličan je na Challenger Touru u prvom dijelu sezone bio Borna Ćorić, osvojivši tri trofeja u Luganu, Thionvilleu, Zadru i Aix-en-Provenceu, ali su mu nove ozljede pokvarile drugi dio sezone u kojem je odigrao četiri meča i doživio četiri poraza.

Odličan je na Challenger Touru bio i 20-godišnji Dino Prižmić koji je u svibnju osvojio trofej na zagrebačkoj Šalati, potom došao do naslova i u Bratislavi, da bi uoči nastupa na umaškom Croatia Openu bio finalist u Milanu i San Marinu. U Umagu je po drugi put u karijeri došao do četvrtfinala i opet je izgubio od kasnijeg osvajača trofeja, Talijana Luciana Darderija.

Splićanin Luka Mikrut je četvrti hrvatski tenisač koji je sezonu završio među 200 najboljih na svijetu (162.), a 2025. će pamtiti po 22 uzastopne pobjede na ITF Touru u prvom dijelu sezone te po prva dva naslova na Challenger Touru koje je osvojio u Comu i Bragi u drugom dijelu sezone.

Mate Pavić je 2025. završio na diobi sedmog mjesta ATP ljestvice igrača parova, zajedno sa svojim partnerom Salvadorcem Marcelom Arevalom. Bili su sjajni u prvom dijelu sezone, kad su osvojili tri naslova na Masters 1000 turnirima (Indian Wells, Miami, Rim) te bili finalisti u Madridu, no ostali su bez prilike za novi Grand Slam naslov. U Wimbledonu su došli do polufinala, a na Australian Openu su bili četvrtfinalisti.

Nikola Mektić je s Michaelom Venusom osvojio ATP 250 turnir u Aucklandu na početku sezone, a tijekom ljeta je s Rajeevom Ramom došao do najvećeg uspjeha u sezoni, osvajanja Masters 1000 naslova u Cincinnatiju.

Davis Cup reprezentacija je u prvom kolu kvalifikacija za finalni turnir osam najboljih reprezentacija pobijedila Slovačku (3-1) u osječkoj dvorani Gradski vrt. Isto mjesto nije donijelo sreću Ivanu Dodigu u njegovom debiju u izborničkoj ulozi. Corentin Moutet i Arthur Rinderknech su odveli Francusku do pobjede (3-1) i plasmana u četvrtfinale.

Tenisačice su u travnju u Vilnisu izborile priliku za plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa, a Varaždinu je dodijeljeno domaćinstvo turnira na kojem su uz Hrvatsku zaigrale reprezentacije Kolumbije i Češke. Očekivano, dvoboj Hrvatska – Češka je odlučivao o plasmanu u najviši rang. Čehinje su opravdale ulogu favorita, a odluka je pala u meču parova, u kojem su Janu Fett i Petru Marčinko pobijedile Lucie Havličkova i Linda Noskova.

Hrvatska muška reprezentacija je u 2025. po prvi put ostala bez nastupa na Europskom prvenstvu. Porazom od Francuske (80-83) u zadarskim Jazinama hrvatski košarkaši osvojili su treće mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, što nije bilo dovoljno za plasman na završni turnir.

Taj je neuspjeh doveo do smjene izbornika Josipa Sesara, a na njegovo je mjesto došao Tomislav Mijatović. Pod njegovim vodstvom, Hrvatska je u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. po dvaput pobijedila Dansku i Norvešku, a pobjedama nad Ciprom (100-60) i Izraelom (85-71) započela je i natjecanje u prvom krugu kvalifikacija, u skupini u kojoj je i Njemačka.

Ni hrvatske košarkašice nisu nastupile na Europskom prvenstvu 2025., a započele su kvalifikacije za EP 2027. pobjedama protiv Grčke (76-73) i Sjeverne Makedonije (83-55) te porazom od Danske (77-89).

Na domaćim parketima se malo toga promijenilo. Zadar je treću godinu zaredom osvojio naslov prvaka svladavši u finalu doigravanja Split u četiri utakmice, ali Splićani su došli do prvog trofeja nakon 22 godine osvojivši Kup Krešimira Ćosića na završnom turniru u Zaboku. U finalnoj utakmici su bili bolji od sinjskog Alkara.

Nijedan od tri hrvatska predstavnika nije se plasirao u doigravanje za prvaka ABA lige, a Cibona je čak ispala u ABA2 ligu, od koje je odustala.

Naslov prvakinja Hrvatske petu godinu zaredom osvojila je dubrovačka Ragusa, koja je u finalu doigravanja u tri utakmice pobijedila Trešnjevku 2009. Zagrepčanke su osvojile Kup Ružice Meglaj Rimac pobijedivši u finalu Šibenku.

Godinu na izmaku pamtit ćemo i po odlasku Bojana Bogdanovića, najboljeg hrvatskog košarkaša u posljednjih 15 godina, u igračku mirovinu. Na to su ga s 36 godina prisilile ozljede pa nije dočekao povratnički nastup za Brooklyn Netse, klub u kojem je 2014. započeo karijeru u NBA ligi. Osim za Netse, ‘Babo’ je igrao i za Washington Wizardse, Indiana Pacerse, Utah Jazz, Detroit Pistonse i New York Knickse postigavši u 719 utakmica osnovnog dijela 11.184 koša, po čemu je hrvatski rekorder u NBA ligi.

U hrvatskoj klupskoj odbojci 2025. je donijela veliki obrat te je dominantna Mladost u obje konkurencije ostala bez naslova prvaka Hrvatske. Odbojkaši Mladosti su ostali na 23. naslova, a odbojkašice na 19. trofeja. U muškoj konkurenciji novi prvak je postala osječka Mursa, a kod djevojaka zagrebački Dinamo. U oba slučaja to su bili premijerni naslovi prvaka Hrvatske.

Mursa je pobijedila Mladost s 3-1 u finalnoj seriji, a Osječani su osvojili i Kup. S 3-1 su igračice Dinama u finalu bile bolje od Mladosti, dok je Kup osvojila Kaštela Ribola. Osječani su drugi put slavili u Kupu u svojoj povijesti, dok su Kaštelanke treći put osvojile Kup trofej.

U Srednjoeuropskoj MEVZA ligi Mladost je u obje konkurencije dogurala do završnice. Odbojkaši su poraženi u finalu od slovenskog sastava ACH Volley čime su treći put u zadnjih pet sezona ostali na korak do trofeja. Odbojkašice Mladosti su, pak, osvojile premijerni naslov pobjednica MEVZA lige nakon finalne pobjede protiv slovenskog Calcit Kamnika.

Krajem 2025. odbojkašice Mladosti su uspješno odradile i posao u europskom CEV kupu gdje su izborile osminu finala. Tamo ih kao suparnice u siječnju 2026. čeka poljski Radom.

Hrvatska muška reprezentacija upisala je tek jednu pobjedu u šest utakmica Zlatne Europske lige, a ujedno nije izborila nastup na Europskom prvenstvu iduće godine. Odbojkašice su imale više uspjeha te će u kolovozu i rujnu 2026. igrati na EP. Poznato je i da će Hrvaticama suparnici u skupini u Goteborgu biti Italija, Francuska, Švedska, Crna Gora i Slovačka.

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić uspješno je u ožujku 2025. nastupio na Svjetskom kupu u turskoj Antlayji gdje je osvojio zlatnu medalju na preči. Bio je to njegov prvi međunarodni nastup nakon OI-a godinu dana ranije, ali i najveći uspjeh u godini na izmaku. Osvojio je time 26. medalju u nastupima Svjetskog kupa te već jedanaesto zlatno odličje.

Uslijedila je potom ozljeda za Srbića, problemi s ključnom kosti, zbog čega je otkazao nastup u Osijeku na Svjetskom kupu, a isprekidana sredina godine sigurno je utjecala na njegov nastup na Svjetskom prvenstvu u Jakarti gdje je u kvalifikacijama preče zauzeo 14. mjesto i time ostao bez plasmana u finale.

U žestokoj konkurenciji Svjetskog prvenstva na konju s hvataljkama je Mateo Žugec bio 53., Filip Ude 106., a Marko Sambolec 110. Na parteru je Marko Jovičić zauzeo 86. mjesto. Kod gimnastičarki Tina Zelčić je bila 22. na gredi, Tijana Korent je zauzela 24. poziciju na preskoku, dok je mlada 16-godišnja Antea Šikić Kaučić bila 61. na tlu.

Svibanjsko Europsko prvenstvo u Leipzigu prošlo je bez dva najjača hrvatska aduta, Tina Srbića i Aurela Benovića, a vrijedi izdvojiti 12. mjesto Tijane Korent u preskoku te plasmane gimnastičara na konju s hvataljkama, 15. mjesto Liama Rabića i 24. Jakova Vlaheka.

Postolimpijska godina, očekivano, nije ponudila toliko natjecanja ni uzbuđenja kao godina prije. Mladi član splitskog Labuda Josip Tafra je u klasi ILCA 6 prvo osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u američkom Pedru, a potom u švedskom Marstrandu uzeo naslov europskog prvaka u istoj klasi.

Hrvatski uspjeh u klasi ILCA 6 upotpunio je Lovre Bakotić osvajanjem europske brončane medalje. Na Europskom prvenstvu klase Zvijezda u talijanskom Viareggiu hrvatska posada Tonči Stipanović i Tudor Bilić bili su srebrni. Dvostruki olimpijski doprvak Stipanović krajem godine je objavio da namjerava nastaviti karijeru u klasi ILCA 7, a cilj je plasman na Olimpijske igre u Los Angelesu.

Protekla godina je bila post paraolimpijska nakon Pariza, međutim održano je niz velikih međunarodnih natjecanja u parasportu. Svakako najveće natjecanje bilo je Svjetsko paraatletsko prvenstvo u New Delhiju na kojem je Hrvatska osvojila četiri medalje. Zlatna odličja su osvojili Deni Černi u bacanju kugle (F33), te Ivan Katanušić u bacanju diska (F64), dok su bronce osvojili Luka Baković u bacanju kugle (F46) i Velimir Šandor u bacanju diska (F52).

Održano je i Svjetsko paraplivačkom prvenstvo u Singapuru na kojem je Emma Mečić bila druga na 400 m (S9) slobodno, dok je Dino Sinovčić osvojio srebro na 100 m leđno (S6). Hrvatski predstavnici su nastupili u još šest finala.

Hrvatski parasportaši su bili uspješni i na Europskom prvenstvu u para stolnom tenisu u švedskom Helsingborgu. Jedna od junakinja igara bila je najbolja hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić Vincetić koja je osvojila dvije zlatne medalje. Paraolimpijska pobjednica iz Pariza je bila “zlatna” u singlu u kategoriji 3, te paru s Helenom Dretar Karić u kategoriji WD10. Medalju i to brončanu osvojili su i Borna Zohil i Mirjana Lučić u mješovitim parovima u kategoriji XD 17.

Daniela Topić je osvojila naslov svjetske prvakinje u parakaratetu u kategoriji K22 za sportaše s intelektualnim poteškoćama, a u istoj kategoriji Stipe Barić je na SP u Kairu osvojio brončano odličje. Topić je slavila i na EP-u u Erevanu nastavivši svoju dominaciju osvojivši četvrtu europsku krunu. Stipe Barić je u istoj kategoriji bio drugi. Broncu je u kategoriji K10 za slijepe i slabovidne osvojio Josip Šteko.

Na osječkoj streljani Pampas i u dvorani Gradski vrt održano je Europsko prvenstvo u parastreljaštvu, a hrvatski strijelci osvojili su tri srebrne medalje, sve tri u kategoriji slijepih i slabovidnih. Prvu medalju za Hrvatsku osvojili su Ruža Markešić, Darko Golubić i Fran Skračić u ekipnoj konkurenciji discipline 10m VIS zračna puška stojeći. U disciplini 10m VI zračna puška ležeći Ruža Markešić, Petar Jelaković i Fran Skračić su izborili ekipno srebro, dok je Jelaković u finalu pojedinačne konkurencije bio drugi.

Hrvatski paratekvondaši su na 2. izdanju Europskog prvenstva u formama koje je održano u estonskom gradu Tallinnu osvojili 11 medalja, pri čemu pet zlata, dva srebra i četiri bronce. Odlične rezultate ostvarili su i kuglači koji su na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne u slovačkom gradu Velky Sariš osvojili rekordnih 19 medalja – 12 zlata, četiri srebra i tri brončane medalje.

Spomenimo i kako je u srpnju u Zagrebu održano Europsko boccia prvenstvo. Bilo je to najveće natjecanje ikada organizirano u Hrvatskoj u ovom paraolimpijskom sportu. Posljednjeg dana natjecanja hrvatski BC4 par – Anamaria Arambašić i Davor Komar je osvojio četvrto mjesto, a samo dva mjeseca poslije Komar je preminuo nakon teške bolesti.

Hrvatska reprezentacija je osvojila devet medalja na Svjetskom prvenstvu u para obaranju ruke u bugarskom gradu Albena. najbolji su bili Domagoj Cvitković, u kategoriji kolica (100kg), te Luka Drokan u kategoriji stojećih (70 kg) osvojivši naslove svjetskih prvaka na lijevu ruku obranivši tako svjetske titule sa SP-a održanog u Moldaviji prošle godine.

Početkom godine u Mariboru je održano Svjetsko prvenstvu u para alpskom skijanju. Hrvatske boje branili su Dino Sokolović u kategoriji sjedećih skijaša, te Petar Kordić u konkurenciji slijepih i slabovidnih. Najbolji plasman ostvario je Sokolović koji je u slalomu osvojio 10. mjesto, dok je u veleslalomu ostao bez plasmana. Bez plasmana je ostao i Kordić koji je zajedno s vodičem Marijom Coch diskvalificiran zbog preranog starta.