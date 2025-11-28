Preminuo je Sanjin Španović (39)

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

U Zagrebu je, nakon borbe s teškom bolešću, preminuo Sanjin Španović (39), hrvatski novinar, publicist i komunikacijski savjetnik koji je radio i u GNK Dinamu.

Karijeru je započeo kao novinar i televizijski voditelj, najpoznatiji po političkoj emisiji Veto, koja se prvo emitirala na Jabuci TV, a potom i na N1 televiziji. Prepoznata po otvorenom pristupu i neugodnim pitanjima sugovornicima, emisija je Španovića učinila jednim od zapaženijih TV autora svoje generacije.

Nakon odlaska iz medija posvetio se komunikacijskom savjetovanju te otvorio vlastitu tvrtku. Bio je strastveni navijač Dinama i važan akter u procesu demokratizacije kluba. Posebno se istaknuo kao ključni operativac kampanje Dinamovog proljeća, koja je 2024. dovela Velimira Zajeca do pobjede na povijesnim izborima.

U travnju iste godine imenovan je predstojnikom Ureda predsjednika Dinama, a potom i direktorom komunikacija, uživajući veliko povjerenje Zajeca i čelnih ljudi kluba. S funkcija se povukao nakon pogoršanja zdravstvenog stanja.

Španović je autor dviju zapaženih knjiga posvećenih važnim trenucima hrvatskog sporta. “Zeko – biografija Velimira Zajeca” (2022.) donosi iscrpnu priču o legendi Dinama kroz brojne razgovore i arhivska istraživanja, dok “Uvijek ćemo imati Portugal” (2024.) opisuje put hrvatskih rukometaša do svjetskog zlata 2003., ispričan kroz svjedočanstva igrača i trenera.

“S neizmjernom tugom javljamo da nas je u petak, 28. studenoga, u ranim večernjim satima, nakon duge i teške bolesti u 40. godini svog života zauvijek napustio naš dragi prijatelj, kolega i navijač – Sanjin Španović.

Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek. Ispravan i principijelan, čovjek koji za Dinamo nije navijao – on ga je živio, punim plućima, do posljednjeg daha. Njegova energija, vedrina i ljubav prema plavoj boji ostavili su našem klubu neizbrisiv i dubok trag. Njegov nezamjenjiv doprinos u stvaranju demokratskog Dinama ostavlja svima nama odgovornost da istim putem koračamo i dalje…

U ime GNK Dinamo izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli.

Počivaj u miru, Sanjine, i hvala ti na svemu što si učinio za Dinamo. Vidimo se na nekim novim utakmicama…”, objavili su iz Dinama.