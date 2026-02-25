Gimnastički spektakl u Zagrebu, Možnika čeka posao života

Očekuje se kako će u tih 10 dana ukupno nastupiti oko 600 natjecatelja iz 40 zemalja što u seniorskoj što u juniorskoj konkurenciji.

Zagreb će od 13. do 23. kolovoza ove godine biti domaćin Europskog prvenstva u gimnastici, a povodom početka prodaje ulaznica za spektakl u Areni u srijedu je održana i konferencija za medije.

“Organizacija Europskog prvenstva najveći je projekt Hrvatskog gimnastičkog saveza u 120 godina njegova postojanja. Tijekom prvog tjedna prvenstva održat će se natjecanja gimnastičarki, dok će u drugom tjednu na red doći gimnastičari. Pred nama je ogroman posao kako bismo ga organizirali na najvišoj razini no imamo samopouzdanje koje smo stekli kroz 16 godina održavanja Svjetskog kupa u Osijeku. Zbog zahtjeva samog natjecanja morat ćemo ‘prepoloviti’ Arenu, pa će njen kapacitet biti 5.000 mjesta”, rekao je predsjednik HGS-a Marijo Možnik koji je najavio i veliku novost koju će donijeti ovo EP:

“Po prvi je put osiguran nagradni fond za gimnastičare, gimnastičarke i njihove trenere. Nama u HGS-u prioritet su sportaši i treneri bez kojih ne bi bilo ni klubova niti našeg sporta”, dodao je Možnik, europski prvak na preči iz 2015. godine.

Možnik je najavio još jednu atrakciju tijekom EP-a, a to je prezentacija parkoura, atraktivne i dinamične grane gimnastike, poligon za koji će biti postavljen ispred dvorane.

“Svaki put kada hrvatski sportaši ostvare značajne rezultate, bilo u individualnim, bilo u momčadskim sportovima, to se najizravnije reflektira na interes djece za uključivanje u sport. Upravo zato vjerujemo kako je ulaganje u velika sportska natjecanja itekako mudro jer stvara priliku da motiviramo nove generacije za bavljenje sportom”, kazao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina dodavši kako je Vlada izdvojila tri milijuna eura za organizaciju gimnastičkog EP.

“Zagreb je gostoljubiv i otvoren grad pa će sportaši zasigurno uživati u vrhunskoj dobrodošlici. Ovako velikog gimnastičkog događaja u Zagrebu nije bilo gotovo 40 godina, još od Univerzijade 1987., podstrek je to da nastavimo raditi na razvoju sportske infrastrukture”, izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Nastupiti na Europskom prvenstvu u svom rodnom gradu bit će dodatni motiv za trofejnog hrvatskog gimnastičara, bivšeg svjetskog i europskog prvaka te olimpijskog doprvaka na preči Tina Srbića.

“U puno sportova se već veliko natjecanje održalo u Hrvatskoj, ovo će biti prvo u gimnastici. Velika je to prilika da domaćoj publici još malo približimo gimnastiku i da uživo osjete kakav je to sport. Drago mi je da će nas, osim obitelji i prijatelja, gledati i svi naši građani koji vole gimnastiku, a nikada ju nisu imali priliku gledati na ovakvoj razini. Bit će mi čast nastupiti na domaćem prvenstvu”, rekao je Srbić.

U ženskoj reprezentaciji svoje bi mjesto trebala osigurati Tina Zelčić.

“Svakome tko će predstavljati Hrvatsku u kolovozu bit će to iznimna čast. Znam koliko je teško ostvariti vrhunske rezultate, ali i hrvatska ženska gimnastika sve je bliže europskom vrhu. Nadam se da ću izboriti mjesto u ekipi i osjetiti taj spektakl”, izjavila je Zelčić.