Poznati prvi polufinalisti Svjetskog prvenstva u pikadu: Jedan praktički ne vidi što je pogodio, drugi ima 55 godina

xShanexHealeyx PSI-23386-0002 via Guliver Image

Novogodišnji dan sporta otvorili su pikadisti na PDC Svjetskom prvenstvu. U popodnevnom terminu na redu su bili mečevi četvrtfinala, a u oba smo imali nekoliko zanimljivih imena.

U prvom meču igrali su Englez Ryan Searle i Velšanin Jonny Clayton. Posebno zanimljivo ime, za one koji ne prate pikado, je Searle koji ima optičku atrofiju zbog koje ponekad ne vidi što je pogodio. Unatoč tome, pikadist nadimka “Heavy Metal” igra sjajan pikado na ovom Svjetskom prvenstvu te je do četvrtfinala došao bez izgubljenog seta, a u četvrtfinalu je uz nešto problema došao do pobjede.

Searle je poveo s 3-0 u setovima da bi Clayton potom postao prvi igrač koji je Searleu osvojio set. Imao je Velšanin priliku za smanjenje na 3-2 u setovima, ali nije ju iskoristio i Searle je na kraju došao do 4-1. Do kraja meča, koji se igra do pet osvojenih setova, oba pikadista su osvojila po jedan set što je značilo da je Searle s 5-2 izborio svoje prvo polufinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv pobjednika meča između Lukea Littlera i Krzysztofa Ratajskog.

U drugom meču popodnevnog termina sreli su se dvostruki svjetski prvak Gary Anderson i debitantska senzacija Justin Hood. Posebna priča u ovom meču bio je Hood koji je kroz cijeli turnir naglašavao da želi zaraditi dovoljno novaca za otvaranje kineskog restorana. Senzacionalnim prolaskom u četvrtfinale to je i ostvario, a do plasmana u polufinale ipak nije došao. 55-godišnji Anderson je u tijesnom meču na kraju slavio s 5-2 u setovima.

Tako je “Leteći Škot” zakazao polufinalni okršaj s pobjednikom meča između drugog igrača svijeta Lukea Humphriesa i aktualnog svjetskog prvaka mladih Giana van Veena.