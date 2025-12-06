Hrvatski plivači se plasirali u polufinale Europskog prvenstva

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver Image

Hrvatski plivači Jana Pavalić, Jere Hribar i Luka Cvetko plasirali su se u subotu u polufinale na 50 m slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima koje se održava u Lublinu.

Jana Pavalić je ostvarila 6. vrijeme kvalifikacija s novim hrvatskim rekordom 23.90, a najbrža u kvalifikacijama je bila Talijanka Sara Curtis s vremenom 23.45. Ovo je njezin osobni rekord jer je do sada njezin najbolji rezultat u ovoj disciplini bio 24.21 sekundi.

U muškoj konkurenciji u istoj disciplini Jere Hribar je bio drugi u kvalifikacijama s vremenom 21 sekunda, samo dvije stotinke sporiji od Talijana Leonarda Deplana. Njegov najbolji rezultat u ovoj disciplini 20.88 sekundi donio bi mu prvo mjesto u kvalifikacijama.

I Luka Cvetko se plasirao u polufinale, on je u kvalifikacijama bio 15. s vremenom 21.32 sekundi. Nikola Miljenić i Božo Puhalović nisu se uspjeli plasirati u polufinale u ovoj disciplini. Miljenić je u kvalifikacijama bio 39. s vremenom 21.87, a Puhalović 40. s vremenom 21.90.

Miljenić danas nije nastupio u kvalifikacijama na 50 m prsno, kao ni Meri Mataja u ženskoj konurenciji.

Polufinala počinju večeras u 19 sati, a Hribar nastupa kasnije u finalu na 100 m slobodno.