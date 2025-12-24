Velike vijesti za afrički pikado: Dogodine će imati više predstavnika na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xIMAGO/EveryxSecondxMediax ESM-1721-0081 DylanxHepworthx/xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

Kao i svake godine, od Badnjaka pa sve do 27. prosinca, pikadisti na PDC Svjetskom prvenstvu dobivaju pauzu nakon dramatičnih mečeva prvog i drugog kola. No, to ne znači da nema vijesti iz pikada.

Na Badnjak je Professional Darts Corporation (PDC) objavila važne vijesti za svjetski pikado. Brojna druga natjecanja, koja nisu dio Pro Toura, dobit će povećanje nagrada, a neki će dobiti i više od toga.

U Aziji će biti održano 28 turnira od kojih svakih vrijedi 15.000 američkih dolara, a imat će i Azijsko prvenstvo čiji je nagradni fond 110 tisuća. Sjeverna Amerika brojat će 16 turnira u ukupnoj vrijednosti od 250 tisuća dok će Nordijski i baltički Tour imati 12 turnira od kojih svaki vrijedi 7.500 tisuća eura. Kruna tog Toura bit će Nordijsko i baltičko prvenstvo čiji je nagradni fond 20 tisuća eura.

Povećani fond bit će i na Novom Zelandu. Tamo će svaki turnir vrijediti pet tisuća novozelandskih dolara dok će u Australiji vrijednost turnira biti 5.600 australskih dolara. U Kini će biti održano 20 turnira u vrijednosti od 4.400 američkih dolara, a mjesto na PDC Svjetskom prvenstvu trebao bi, kao i dosad, osigurati pobjednik Kineskog prvenstva čiji nagradni fond iznosi 12 tisuća dolara.

No, ono što je najvažnije, barem ako gledamo ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, je povećanje na afričkom kontinentu. Ove godine je Kenijac David Munyua ispisao povijest pobijedivši Mikea de Deckera te je tako postao prvi Afrikanac s pobjedom na Svjetskom prvenstvu.

PDC je očito prepoznao potencijal na tom području pa će dogodine umjesto jednog Afrikanca, dvojica predstavljati svoj kontinent. Još uvijek nije poznato kako će se odrediti mjesto, ali ovaj potez otvara mnoge mogućnosti. Uz Munyuu, na Svjetskom prvenstvu mogla bi se naći imena poput Devona Petersena, nekadašnjeg TOP 32 igrača svijeta, Petera Wachiurija, još jednog Kenijca ili pak Camerona Carolissena, Južnoafrikanca koji je nastupio na prošlom Svjetskom prvenstvu.

Uz sve ovo, PDC će nastaviti podržavati Latinsku Ameriku koja je ove godine dala jednog predstavnika, Argentinca Jesusa Salatea koji je izgubio u prvom kolu od Ryana Meiklea.