U ponedjeljak se nastavlja pikado ludnica: Krčmar i petorica Hrvata love status profesionalaca

xShanexHealeyx PSI-23371-0028 via Guliver Image

PDC Svjetsko prvenstvo u pikadu završeno je u subotu navečer pobjedom Lukea Littlera nad Gianom van Veenom, no taj susret nije zaustavio pikado ludnicu. Već u ponedjeljak kreće najnemilosrdnije natjecanje na svijetu koje se zove Q-school.

To je natjecanje koje će trajati od petog do 11. siječnja, a u njemu će se u Njemačkoj 506 igrača boriti za samo 16 mjesta koje osiguravaju status profesionalaca. U Velikoj Britaniji će se pak za 14 mjesta boriti 358 igrača.

Već po samom prosjeku možete zaključiti koliko je to natjecanje nemilosrdno, ali kada čujete format to postaje još teže. Od petog do osmog siječnja će se u obje države (mi ćemo se fokusirati na Njemačku jer tamo ima hrvatskih predstavnika) održati prva faza natjecanja. U njoj neće sudjelovati najbolji pikadisti koji su izgubili svoju Tour kartu, ali će kvaliteta svejedno biti na vrhunskoj razini.

Iz te faze, u kojoj će sudjelovati šest Hrvata (Boris Krčmar, Romeo Grbavac, Tomislav Rosandić, Zvonimir Lešić, Danijel Ožbolt i Igor Perak), će u završnicu (od 8. do 11. siječnja) proći ukupno 128 igrača. U tu kvotu se ubrajaju i igrači koji su izravno prošli u tu fazu pa će se u prvoj rundi ipak igrači boriti za nešto manje od 128 pozicija.

U ta tri dana će svoje mjesto sigurno izboriti svi koji na tri dnevna turnira prođu u osminu finala (TOP 16) pa će tako 48 igrača izravno izboriti mjesto u završnoj fazi dok će ostatak mjesta biti popunjen s igračima koji su ranijim danima ostvarili najkonstantnije rezultate.

Oni koji prođu taj žrvanj prve faze morat će igrati još četiri dana mukotrpnih dnevnih turnira. Dosad je na svakom dnevnom turniru samo pobjedniku u ruke odlazila Tour karta, a od ove godine će svi finalisti turnira izboriti mjesto među PDC profesionalcima. Tako će u četiri dana osmorica svojim sjajnim nastupima izboriti nastupe na PDC Players Championship turnirima dok će ostalih osam mjesta pripasti najboljima kroz četiri dana.

Lani je na ovom natjecanju svoju Tour kartu za Hrvatsku osvojio Pero Ljubić dok je taj uspjeh prije nekoliko godina ostvario Boris Krčmar. Ove godine će biti teže nego ikad, ali gledajući kvalitetu hrvatskog pikada u posljednjih nekoliko godina, ne bi bilo neočekivano da jedan ili čak više od jednog osvoje Tour kartu koja vrijedi dvije godine. Svakom pikadistu nakon toga je cilj plasman među 64 najbolja kako bi produžili svoj status PDC profesionalca za jednu godinu.

Natjecanje kreće u ponedjeljak od 12 sati, a ždrijeb prvog dnevnog turnira doći će nešto prije samomg početka natjecanja.