U Makarsku stižu velikani: Novo Vrijeme domaćin Lige prvaka

MNK Novo Vrijeme

Hrvatskom prvaku MNK Novo Vrijeme i Makarskoj po četvrti put u kratkom vremenu dodijeljeno je domaćinstvo u grupnoj fazi UEFA Lige prvaka u futsalu.

Grad pod Biokovom ponovno će ugostiti neke od najboljih europskih momčadi, a domaći parket Sportskog centra u Makarskoj od 28. listopada do 2. studenog bit će poprište vrhunskih dvoboja u kojima će Novo Vrijeme ugostiti portugalski Sporting, kazahstanski Kairat te kosovsku Prištinu.

Tri od četiri momčadi izborit će plasman u Elitnu rundu.

“Ovaj događaj nosi ogromnu težinu jer je futsal najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj. Drago mi je što je Makarska već četvrti put domaćin ovako velikog natjecanja. Zahvaljujem svima koji su pridonijeli da naš grad ponovno ugosti Ligu prvaka. Grad Makarska i Turistička zajednica uložili su značajna sredstva kako bi sve bilo na najvišoj razini. Svjesni smo da je ovo natjecanje velika promocija grada i cijele Makarske rivijere, ne samo sportski nego i turistički”, izjavio je gradonačelnik Zoran Paunović u utorak je na konferenciji za medije u Apfel Areni.

“Novo Vrijeme je svojim rezultatima zaslužilo domaćinstvo, a Uefa je prepoznala Makarsku kao pouzdanog i uspješnog organizatora. Nije slučajno da smo četvrti put domaćini, jer smo u proteklim izdanjima pokazali visoku razinu organizacije”, istaknula je direktorica Turističke zajednice Marina Josipović te dodala kako je u prethodnim sezonama zabilježen i porast broja noćenja u vrijeme održavanja turnira, i to čak za 200 posto.

“Velika je čast biti dio ovako važnog natjecanja. Kao što je igračima čast igrati u Ligi prvaka, tako je i nama čast organizirati jedan od turnira glavne runde. Posla je mnogo, ali i zadovoljstvo je veliko. Makarska je dokazala da zna ugostiti najbolje, i vjerujem da će publika uživati u vrhunskom futsalu”, poručila je direktorica turnira Andrea Škorlić Beus.

Predsjednik Novog Vremena, Dario Martinović, istaknuo je koliko klub ponosno nosi teret organizacije i očekivanja:

“Očekivanja su jasna – Sporting i Kairat su europski velikani, no mi vjerujemo u sebe. Imperativ je pobjeda protiv Prištine, koja bi nam otvorila vrata Elitne runde. Pozivam naše navijače da napune dvoranu i pomognu nam u ostvarenju cilja.”

Kapetan momčadi, vratar Filip Bašković, uoči turnira zrači optimizmom:

“Cilj je, kao i uvijek, plasman među 16 najboljih u Europi. Znamo što nas čeka, analizirali smo sve protivnike. Sporting i Kairat su klubovi s velikim budžetima i iskustvom, ali vjerujem da možemo pružiti ozbiljan otpor. Imamo manjih problema s ozljedama, no uvjeren sam da ćemo biti spremni. Osvajanjem Superkupa prije mjesec dana ostvarili smo prvi cilj ove sezone, a sada želimo i pred svojom publikom izboriti Elitnu rundu.”