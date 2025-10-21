Trebala je igrati za polufinale, ali odbila: ‘Neću igrati protiv muškarca u tijelu žene’

Podijeli :

xChrisxSargeantx via Guliver

Deta Hedman, 65-godišnja igračica pikada, odlučila se povući s turnira PDC Women’s Series jer je u četvrtfinalu trebala igrati protiv transrodne igračice Noe-Lynn van Leuven.

Ovo je drugi put da se povukla s turnira nakon što je izvučena protiv Van Leuven. Isto je učinila i na Otvorenom prvenstvu Danske prošle godine, rekavši Bildu:

“Ne želim igrati protiv muškarca u tijelu žene.”

PROČITAJTE I: Igrače Atletica dočekao hladan tuš na Emiratesu! Klub se odmah požalio Uefi Evo gdje gledati početak nove NBA sezone

Van Leuven, 29, koja je rođena kao muškarac, postala je prva Nizozemka koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo u pikadu prošle godine, ali loše vijesti primila je ranije ove godine.

Svjetska pikado federacija (WDF) odlučila je zabraniti transrodnim igračicama sudjelovanje na svojim natjecanjima, ali one i dalje mogu igrati na PDC turnirima.

Ranije ove godine, van Leuven je uzela pauzu zbog mentalnog zdravlja nakon što je otkrila da je primila niz uvredljivih poruka i prijetnji smrću. Također je progovorila o svojoj zabrani sudjelovanja na WDF turnirima:

“To osobno utječe na mečeve, iako srećom ne previše ozbiljno u ovom trenutku, ali ipak boli. To je gubitak za transrodnu zajednicu u sportu, slama mi srce, a kao transrodna osoba u svijetu pikada, znam koliko je važna inkluzija, ne samo na papiru već i u praksi.”