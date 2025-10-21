Trebala je igrati za polufinale, ali odbila: ‘Neću igrati protiv muškarca u tijelu žene’

Deta Hedman, 65-godišnja igračica pikada, odlučila se povući s turnira PDC Women’s Series jer je u četvrtfinalu trebala igrati protiv transrodne igračice Noe-Lynn van Leuven.
Ovo je drugi put da se povukla s turnira nakon što je izvučena protiv Van Leuven. Isto je učinila i na Otvorenom prvenstvu Danske prošle godine, rekavši Bildu:
“Ne želim igrati protiv muškarca u tijelu žene.”
Van Leuven, 29, koja je rođena kao muškarac, postala je prva Nizozemka koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo u pikadu prošle godine, ali loše vijesti primila je ranije ove godine.
Svjetska pikado federacija (WDF) odlučila je zabraniti transrodnim igračicama sudjelovanje na svojim natjecanjima, ali one i dalje mogu igrati na PDC turnirima.
Ranije ove godine, van Leuven je uzela pauzu zbog mentalnog zdravlja nakon što je otkrila da je primila niz uvredljivih poruka i prijetnji smrću. Također je progovorila o svojoj zabrani sudjelovanja na WDF turnirima:
“To osobno utječe na mečeve, iako srećom ne previše ozbiljno u ovom trenutku, ali ipak boli. To je gubitak za transrodnu zajednicu u sportu, slama mi srce, a kao transrodna osoba u svijetu pikada, znam koliko je važna inkluzija, ne samo na papiru već i u praksi.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!