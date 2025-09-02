Srpska sportašica preminula samo sedam dana nakon poroda

Podijeli :

Facebook

Mlada srpska sportašica Neda Davidović (29) iz Pančeva preminula je svega sedam dana nakon što je rodila kćer Danicu.

Prema navodima srpskih medija, bivša džudašica i trenerica izgubila je život zbog posljedica moždanog udara, nakon što se poslije poroda žalila na jake glavobolje.

Davidović je bila višestruka osvajačica državnih medalja u džudu te je nakon natjecateljske karijere nastavila raditi kao trenerica. Posebno se istaknula krajem 2023., kada je njezin Judo klub Tamiš osvojio broncu na seniorskom prvenstvu Srbije s ekipom prosječne dobi od samo 16,5 godina.

Ove godine udala se za dugogodišnjeg partnera Bogdana, a prošlog tjedna postala majka. Vijest o njezinoj smrti duboko je pogodila Pančevo i sportsku zajednicu, a brojni sugrađani oprostili su se od Nede ističući njezinu vedrinu, predanost i omiljenost među ljudima.