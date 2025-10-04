Sjajnom nizu došao je kraj: Sisak u Italiji upisao prvi poraz sezone

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

KHL Sisak je upisao prvi poraz u novoj sezoni Alpske lige hokeja na ledu. Vitezovi su u subotu gostovali u Italiji kod Gardene. Sisčani nisu uspjeli nastaviti pobjednički niz jer ih je talijanska momčad porazila s 2:1.

Prva trećina završila je bez pogodaka, a onda je početak druge bio koban za Sisak. Već nakon minute i 25 sekundi poveli su Talijani golom Luce Biondija, a onda je početkom 10. minute Simon Pitschieler povećao na 2:0.

Bio je to rezultat na kraju druge trećine. Sisak je uspio smanjiti rezultat golom kapetana Ivana Puzića sedam sekundi prije kraja. Sisak ipak nije uspio izjednačiti te su upisali prvi poraz u sezoni. Tako su sada i dalje na 11 bodova, ali su ostali na vrhu lige s istim brojem bodova kao i drugi Vipiteno.

Sljedeća utakmica za Sisak u Alpskoj ligi je protiv Rittena na još jednom gostovanju. To će biti devetog listopada, a Vitezovi će u međuvremenu odigrati odigrati utakmicu Prvenstva Hrvatske protiv Medveščaka. Taj susret na rasporedu je u ponedjeljak u Ledenoj dvorani Zibel.