Sjajni Krčmar upisao dvije TOP 30 pobjede i izborio osminu finala jakog turnira u Poljskoj

xShanexHealeyx PSI-16544-0024 via Guliver Image

U petak je počeo prvi PDC European Tour turnir za pikadiste. Tamo je svoje mjesto dobrim nastupom u siječanjskim kvalifikacijama izborio Boris Krčmar, a najbolji hrvatski pikadist pokazao je u Krakowu da mu je mjesto među najboljima. U petak je porazio Ryana Joycea sa 6-3 u legovima da bi u subotu program u Poljskoj otvorio pobjedom protiv 15. igrača svijeta Martina Schindlera sa 6-4 u legovima.

Krčmar je u siječanjskim kvalifikacijama pomeo konkurenciju te je osim na European Tour 1 izborio svoje mjesto i na European Tour 3 turniru. Ta natjecanje služe kao svojevrsne kvalifikacije za Europsko prvenstvo, a mogu poslužiti kao dobra podloga za mogući plasman i na Svjetsko prvenstvo krajem godine.

Zagrepčanin je i lani dobro igrao na ovim turnirima te je upisao nekoliko skalpova kao što su slavlja protiv Michaela van Gerwena, Dirka van Duijvenbodea i Josha Rocka. Bio je konkurentan i protiv Lukea Humphriesa, tadašnjeg prvog igrača svijeta, a upravo bi protiv njega mogao igrati u osmini finala.

Englez u drugom kolu od 21 sat i 30 minuta igra protiv Krzysztofa Ratajskog, Poljaka koji je jedan od najboljih igrača izvan ove elitne družine. Poljak najbolju igru redovito prikaže protiv Krčmara, a ako bude igrao kao na PDC Svjetskom prvenstvu gdje je izborio četvrtfinale, mogao bi srušiti i Humphriesa.