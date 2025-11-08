Sisak unatoč porazu na penale dostigao Salzburg u Alpskoj ligi

Podijeli :

KHL Sisak

U subotu navečer KHL Sisak je igrao svoju drugu utakmicu u dva dana. Nakon poraza od Merana u petak s 4:0, gostovali su u Cortini protiv istoimenog kluba. Sisčani su svojim navijačima priuštili pravu dramu jer se otišlo sve do raspucavanja penala. Tamo je Cortina golom Oskarija Kalajanniske došla do pobjede.

Cortina je povela u devetoj minuti prve trećine kada je Chad Pietroniro zabio za vodstvo domaćina. Sisački Vitezovi nisu se predavali te su nešto manje od pet minuta prije kraja preko Luke Bodiroge izjednačili na 1:1.

Njihova sreća kratko je trajala, tek minutu i 26 sekundi jer je tada Renato Talamini zabio za novo vodstvo Cortine. Ipak, Sisak ni tada nije gubio nadu jer je Nejc Brus 70 sekundi prije kraja zabio za novo izjednačenje i odlazak u produžetke.

Tamo nije bilo golova te otišlo u raspucavanje penala gdje je bolja bila talijanska momčad. Sisak je tako upisao drugi uzastopni poraz, ali za ovaj su barem utržili jedan bod. Tako su se poravnali na vrhu s vodećim Salzburgom 2 koji ipak ima i utakmicu manje.

Treba napomenuti kako je Sisak ovu utakmicu igrao bez dva ponajbolja igrača, Bohdana Panasenka i Marijusa Dumčijusa, koji su imali reprezentativne obveze s Ukrajinom i Litvom. Sisak sada ima pet dana odmora prije dvije uzastopne domaće utakmice. 13. studenog će ugostiti Unterland, a dva dana kasnije će imati priliku za osvetu protiv Merana.