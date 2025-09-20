Sisak prosuo vodstvo od 4:0, pa slavio u drami na otvaranju sezone!

Podijeli :

KHL Sisak

Hokejaši Siska započeli su u subotu svoju drugu sezonu u Alpskoj ligi pobjedom u Salzburgu nad ekipom Red Bull Juniorsa rezultatom 4-5 (0-1, 4-3, 0-0, 0-0) ostvarenom nakon raspucavanja.

Nakon regularnog dijela utakmice bilo je 4-4. Golova nije bilo ni u produžetku od pet minuta.

Pobjedonosni pogodak za Siščane u izvođenju kaznenih udaraca postigao je Karlo Marinković.

Vratar gostiju Vilim Rosandić obranio je sva tri penala igračima Red Bulla.

Bila je to uzbudljiva završnica utakmice nakon što se činilo da će hokejaši Siska odnijeti uvjerljivu pobjedu budući da su sredinom utakmice imali veliku prednost od 4-0.

Goste iz Siska u vodstvo je doveo mladi Fran Završki pogotkom u petoj minuti prvog perioda. U tom dijelu igre više nije bilo golova.

Siščani furiozno ulaze u drugu trećinu i pogotcima Bohdana Panasenka, Danile Larionovsa i Vite Idžana stvaraju prednost od četiri gola razlike.

Međutim, uslijedio je nevjerojatni “blickrig” domaći hokejaša koji u manje od tri minute anuliraju prednost gostiju, koristeći dva puta i prednost igrača više, te golovima Benedikta Krainera, Fabiana Baumanna i dva puta Jesseja Juhole dovode utakmicu u egal.

Siščani ipak nisu dopustili potpuni preokret. Sačuvali su mrežu netaknutom u posljednjoj trećini, kao i u produžetku, da bi važna dva boda u raspucavanju donio Marinković.

Sljedeći ispit “Vitezovi” imaju u četvrtak protiv Unterlanda u Egni u talijanskom Južnom Tirolu.

Prvu domaću utakmicu Alpske hokejaške lige Sisak igra za tjedan dana, u subotu 27. rujna, u Ledenoj dvorani Zibel.