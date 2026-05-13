Sabresi poravnali u Montrealu, Knightsi poveli protiv Ducksa

Foto: Buffalo Sabres

Hokejaši Buffalo Sabresa poravlali su omjer u pobjedama protiv Montreal Canadiensa na 2-2 u dvoboju drugog kruga doigravanja Istočne konferencije NHL lige gostujućom 3-2 pobjedom u četvrtom susretu, dok su Vegas Golden Knightsi na Zapadu poveli sa 3-2 protiv Anaheim Ducksa slavljem u produžetku petog susreta na domaćem ledu od također 3-2.

Sabresi su slavljem u Bell Centreu poravnali omjer u pobjedama, ali i vratili prednost domaćeg leda protiv Canadiensa s obzirom da će biti domaćini u petoj i eventualnoj odlučujućoj sedmoj utakmici serije. Gosti iz Buffala odlučno su krenuli u dvoboj, stvarali pritisak na domaći gol što im je donijelo i rezultat jer je Mattias Samuelsson (6:32) uspio svladati Jana Dobeša. Ipak, domaći su se brzo vratili u susret, nakon što mu je vratar Luukkonen obranio “zicer” Evans nije odustao od akcije već je vratio pak pred gol gdje je nečuvan ostao Alex Newhook (10:08) i pogodio za 1-1.

Cole Caufield (19:47) je 13 sekundi prije kraja prve trećine golom okrunio odličnu kombinaciju Hutsona i Slafkovskog s igračem više pa su Canadiensi na odmor otišli s prednosti. Možda i ključni trenutak susreta dogodio se u drugoj trećini kada su Sabresi poravnali također s igračem više, ali uz veliku dozu sreće. Tage Thompson (27:00) odlučio se upucati pločicu u trećinu domaćih, a ona se od stakla u samom kutu klizališta odbila u leđa domaćem vrataru i završila u mreži za 2-2. Početkom treće trećine gosti su zabili još jedan gol s igračem više, strijelac je bio Zach Benson (44:41) nakon lijepe akcije Thompsona i Doana, a pokazalo se kako je to bio i pobjednički pogodak.

Peta utakmica ovih suparnika na rasporedu je za dva dana u Buffalu, a sastav koji prvi ostvari četiri pobjede suprotstavit će se Carolina Hurricanesima u finalu Istoka.

Junak pobjede Golden Knightsa kojom je sastav iz Las Vegasa stigao nadomak plasmana u finale Zapad je dvostruki strijelac Pavel Dorofejev koji je zabio i gol za pobjedu u produžetku. Prvi su do prednosti stigli gosti iz Anaheima preko svog sjajnog 20-godišnjeg napadača Becketta Senneckea (12:36) s igračem više na ledu, no vrlo brzo uslijedilo je izjednačenje preko Dorofejeva (16:13) također s igračem više. Čeh Tomaš Hertl (44:48) odlično se snašao pred vratima Ducksa početkom trećeg dijela i zabio za 2-1, ali je Olen Zellweger (56:55) pred sam kraj dvoboja pronašao put do mreže domaćih za 2-2 i produžetak. Nakon nešto više od četiri minute dodatka Dorofejev (64:10) je odlično reagirao na proigravanje Eichela i osigurao Golden Knightsima krucijalnu pobjedu.

Šesta utakmica je za dva dana u Anaheimu.