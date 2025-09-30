Ruski hokejaš potpisao najunosniji ugovor u povijesti NHL-a

Podijeli :

Larry MacDougal

Ruski hokejaš Kirill Kaprizov (28) potpisao je novi osmogodišnji ugovor s Minnesota Wildom vrijedan 136 milijuna dolara, čime je zabilježen najveći ugovor u povijesti NHL-a. Ugovor će stupiti na snagu od sezone 2026./27. i trajat će do kraja sezone 2033./34.

Time je Kaprizov oborio dva rekorda. Prestigao je Aleksandra Ovečkina, čiji je ugovor iznosio 124 milijuna dolara kroz 13 godina, te Leona Draisaitla, koji je sa 14 milijuna dolara po sezoni držao rekord po prosječnoj zaradi. Kaprizov će po novom ugovoru zarađivati 17 milijuna dolara po sezoni.

8 MORE YEARS OF THE THRILL 🗞️ Full details » https://t.co/M3RiI5ylvM pic.twitter.com/uezQzj3ntX — Minnesota Wild (@mnwild) September 30, 2025

Trenutno mu preostaje još jedna godina važećeg petogodišnjeg ugovora vrijednog 45 milijuna dolara, potpisanog 2021. Kaprizov, koji je u sezoni 2020./21. osvojio Calder Trophy za najboljeg novaka NHL-a, u dresu Wilda je dosad odigrao 319 utakmica, upisavši 386 bodova (185 golova i 201 asistenciju).

S prosjekom od 1,21 bod po utakmici i 0,58 pogodaka po susretu najbolji je igrač u povijesti franšize, a drži i klupski rekord s 10 golova u produžecima. U doigravanju je dodao 21 bod u 25 nastupa, dok je prošle sezone, unatoč ozljedama, u 41 utakmici postigao 25 golova i 31 asistenciju, potvrdivši elitnu razinu učinka.

Zanimljivo, 10. rujna Kaprizov je odbio ponudu za produženje ugovora tešku 128 milijuna dolara, koja bi ga već tada učinila najplaćenijim igračem u povijesti lige. Ipak, vlasnik Wilda Craig Leipold tada je izjavio kako vjeruje da će doći do dogovora te da će to biti “najveći posao u povijesti NHL-a”. Pokazalo se da je bio u pravu.