Pratite na SK: Italija i Turska u finalu Svjetskog prvenstva

Podijeli :

(AP Photo/Sakchai Lalit) via Guliver

U finalu Svjetskog prvenstva za odbojkašice u Bangkoku igrat će Turska i Italija, nakon što je europski prvak Turska u prvom polufinalu nadigrala Japan sa 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 27-25), olimpijski pobjednik Italija je nakon velike drame u drugom polufinalu svladala Brazil sa 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13).

Brazil je bolje krenuo u susret protiv Italije te stekao veliku prednost u ranoj fazi prvog seta pa se talijanski izbornik Julio Velasco odlučio na drastičan rez te iz igre izvadio svoju najbolju igračicu u dosadašnjem dijelu natjecanja Paulu Egonu i na njeno mjesto uveo Jekaterinu Antropovu. To se pokazalo kao odličan potez, Italija se vratila u igru, ali Brazil je ipak osvojio prvi set.

Drugim je setom dominirala Italija, Brazil se vratio pred kraj te dionice na manju razliku, ali ipak nije mogao do preokreta.

U trećem setu vodila se najveća borba, a Brazil ga je dobio sa 30-28 iskoristivši četvrtu set-loptu pritom spasivši dvije talijanske.

Ipak, Italija je smogla snage za završni preokret i osvojila je zadnja dva seta kako bi produžila svoj pobjednički niz u službenim utakmicama na 35. Brazil je u petom setu poveo 13-12, ali Italija je uspjela osvojiti zadnja tri poena za veliku pobjedu.

Antropova je predvodila Italiju sa 28 poena, Myriam Sylla je dodala 21, dok Brazilu nije bilo dovoljno 29 poena Gabi i 20 Rosamarije.

Tursku je do pobjede protiv Japana vodila Melissa Vargas sa 28 poena, dok su Eda Erdam i Ebrar Karakurt dodale po 13. Japanke su u porazu predvodile Yukiko Wada sa 22 poena i Mayu Ishikawa sa 19.

Italija će u nedjelju po treći put zaigrati u finalu svjetskog prvenstva, dosada je osvojila jedno zlato 2002. godine te jedno srebro 2018. S druge strane, Turska je ulaskom u finale osigurala svoju prvu medalju sa svjetskih prvenstava.

Inače, Italija i Turska su se u posljednje dvije godine sretale u polufinalima velikih natjecanja, 2023. je Turska u polufinalu Europskog prvenstva slavila sa 3-2, dok je lani na Olimpijskim igrama u Parizu Italija bila bolja sa 3-0.

Finale će se igrati u nedjelju od 14.30 sati, dok će Brazil i Japan igrati za treće mjesto od 10.30 sati.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.