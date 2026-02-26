Poreč domaćin Europskog prvenstva gluhih u futsalu

Podijeli :

Foto: Hrvatski deflimpijski odbor

Grad Poreč bit će domaćin 7. Europskog prvenstva u futsalu za gluhe, koje će se od 9. do 22. ožujka ove godine održati u dvorani Žatika.

Riječ je o jednom od najvažnijih europskih natjecanja u sportu gluhih, koje će u Hrvatsku dovesti najbolje futsal reprezentacije Europe u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Na prvenstvu će sudjelovati ukupno 27 reprezentacija iz 19 europskih država, 16 muških i 11 ženskih. U muškoj konkurenciji nastupit će i hrvatska reprezentacija, koja je na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Italiji zauzela četvrto mjesto te će sada pred domaćom publikom tražiti što bolji rezultat na europskoj smotri. Očekuje se dolazak više od 600 sportaša i članova stručnih stožera.

“Velika nam je čast i odgovornost što je Hrvatskoj povjereno domaćinstvo 7. Europskog prvenstva u futsalu za gluhe. Ovo natjecanje nije samo sportski događaj, već snažna poruka o važnosti inkluzije, jednakih prilika i vidljivosti sportaša s oštećenjem sluha. Futsal kao sport posljednjih godina bilježi snažan rast popularnosti diljem Europe i svijeta, zahvaljujući svojoj dinamici, atraktivnosti i pristupačnosti, a posebno je važan u zajednici gluhih jer omogućuje intenzivnu komunikaciju, timsku povezanost i vrhunsku sportsku izvedbu. Siguran sam da će Hrvatska i Poreč biti izvrsni domaćini te da ćemo organizacijom i atmosferom opravdati povjerenje europske deflimpijske zajednice“, izjavio je Oliver Lušić, predsjednik Hrvatskog deflimpijskog odbora.

Održavanje natjecanja u ožujku dodatno doprinosi produženju turističke sezone te jačanju međunarodne prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije velikih sportskih događanja, ali i potvrđuje važnu ulogu sporta u povezivanju zajednica, promicanju inkluzije i razvoju društva jednakih mogućnosti