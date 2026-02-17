Počinje novi SK kviz ‘Vidim, znam, pogađam! Evo gdje i kada ga gledate

Podijeli :

Sport Klub

Sport Klub vam donosi novi format kviza našeg autora Krešimira Karačića. Prva epizoda je večeras od 21.30 na Sport Klubu 1.

Nakon što je sportski kviz “Rizik ili oprez” osvojio naše gledatelje, bio je red da nastavimo u sličnom tonu, pa vam sada donosimo nešto novo. Kviz koji obećava dobru zabavu!

U prvoj sezoni novog kviza “Vidim, znam, pogađam“ gledatelji iz Hrvatske imat će prilike odmjeriti snage s hrvatskim proslavljenim sportašima. Kviz se i dalje igra online.

Ovo je prvi put da imamo dvoboje gledatelja, sportskih zaljubljenika, protiv hrvatskih sportaša.

U prvoj epizodi kviza snage su odmjerili sportski direktor hrvatske košarkaške reprezentacije Krunoslav Simon i student te košarkaš Luka Kolobarić. Pratite prvu epizodu od 21.30 sati na SK1.

Parovi:

Boris Bilas – Gordan Kožulj

Luka Terzić – Lovro Majer

Matija Bubanj – Valent Sinković

Ivan Fekete – Goran Šprem

Duško Bambić – Robert Prosinečki

Luka Kolobarić – Krunoslav Simon

Damir Mikić – Josip Brekalo

Bole Barić – Zoran Zekić

