Poznati parovi novog sportskog kviza na Sport Klubu ‘Vidim, znam, pogađam’

Sport Klub vam donosi novi format kviza našeg autora Krešimira Karačića. Nakon što je sportski kviz "Rizik ili oprez" osvojio naše gledatelje, bio je red da nastavimo u sličnom tonu, pa vam sada donosimo nešto novo. Kviz koji obećava dobru zabavu!

Sport Klub misli na svoje gledatelje, tako da će u prvoj sezoni gledatelji iz Hrvatske imati prilike odmjeriti snage s hrvatskim proslavljenim sportašima. Kviz se i dalje igra online. Bio je veliki broj prijava i želimo poručiti onima koji nisu izvučeni kako vjerujemo da će u budućnosti dobiti priliku u našem kvizu, i želimo im se zahvaliti na prijavama. Poznati su i parovi prve sezone, u kojoj će vjerni pratitelji Sport kluba imati priliku izazvati proslavljene hrvatske sportaše. Ovo je prvi put da imamo dvoboje gledatelja, sportskih zaljubljenika, protiv hrvatskih sportaša.

Nagrada najboljem je spremna! Najuspješniji gledatelj osvojit će potpisani dres Ivana Rakitića iz Seville, a Sport Klub je osigurao i druge prigodne nagrade.

Oni najsretniji su izvučeni nakon što smo suzili izbor, a ovo su parovi nove sezone:

Boris Bilas – Gordan Kožulj

Luka Terzić – Lovro Majer

Matija Bubanj – Valent Sinković

Ivan Fekete – Goran Šprem

Duško Bambić – Robert Prosinečki

Luka Kolobarić – Krunoslav Simon

Damir Mikić – Josip Brekalo

Bole Barić – Zoran Zekić

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.