Počeo je olimpijski spektakl hokeja na ledu: Slovaci šokirali Fince u prvom kolu

(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

U srijedu popodne otvoren je najiščekivaniji turnir Zimskih olimpijskih igara - muško natjecanje u hokeju na ledu. Čast otvaranja dobile su reprezentacije Finske i Slovačke koje su odmjerile snage u Milanu. Finska je bila osjetni favorit, ali nabrijani Slovaci uspjeli su doći do pobjede od 4:1.

Odlični reprezentativni hokej gledali smo u prvoj trećini, a do iznenađujućeg vodstva došli su Slovaci golom svog najboljeg igrača Juraja Slafkovskog. 21-godišnji igrač Montreal Canadiensa je iskoristio grešku obrane te je matirao Juusea Sarosa na vratima Finske.

Do kraja trećine bolji su bili Finci, ali nisu uspjeli slomiti Samuela Hlavaja koji je briljirao na vratima Slovačke. Unijelo je to nervozu u redove Finske koji su bili sve agresivniji pa je krajem trećine Joel Armia, igrač Los Angeles Kingsa, zaradio isključenje zbog grubosti (roughing).

Nije trebao dugo Armia čekati na iskupljenje jer je u petoj minuti druge trećine sudjelovao u golu Finske. Zbog holdinga Matusa Sukela Finska je dobila igrača više, a to su iskoristili dvije sekunde nakon isteka te prednosti. Kombinirali su tada Armia, Artturi Lehkonen, a njihovu akciju zaključio je Eeli Tolvanen za 1:1.

Iako se činilo da će susret otići u produžetke, Slovaci su ponovno poveli u osmoj minuti posljednjeg perioda. Nakon gužve pred Sarosom najbolje se snašao mladi Dalibor Dvorsky koji je pogodio za 2:1. Ubrzo je Slovačka povećala i na 3:1, a zabio je ponovno Slafkovsky. Mladi Slovak koji je 2022. bio prvi izbor NHL Drafta sjajno je pogodio za veliko vodstvo od 3:1. Do kraja susreta zabio je i Adam Ruzicka za konačnih 4:1.

Ovom pobjedom Slovačka, brončana s prošlih Zimskih olimpijskih igara, odlično je otvorila novo izdanje ZOI. U skupini sa Slovačkom još se nalaze domaćin Italija i jaka Švedska. Oni večeras od 21 sat i 10 minuta igraju svoju utakmicu prvog kola.