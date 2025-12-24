Pikadisti prikupili više od pola milijuna funti za liječenje raka prostate

Podijeli :

Prvi dio PDC Svjetskog prvenstva je iza nas, a to znači da možemo rekapitulirati brojke, posebno one koje se tiču maksimalnih "ruku".

Naime, posljednjih nekoliko godina engleska kladionica Paddy Power organizira hvalevrijednu akciju u kojoj za svaku pogođenu 180-icu daruju 1.000 funti u dobrotvorne svrhe, odnosno u borbu za liječenje raka prostate.

Ove godine su pikadisti bili na svojoj razini te su u dosadašnjem dijelu turnira pogodili čak 678 maksimalnih “ruku”. To je kladionici iz džepa “izbilo” 678 tisuća funti, a kako turnir još nije stigao u završnu fazu, očekuje se da će taj iznos dodatno rasti.

Za usporedbu, rekord PDC Svjetskog prvenstva je 914 180-ica, a do te brojke su došli 2024. godine. Ove godine ima više natjecatelja (128), a samim time i više mečeva. Skoro sigurno je da će se rekord oboriti pa bi Paddy Power mogao izdvojiti više od milijun funti.

Engleska kladionica također će izdvojiti novac ako jedan od pikadista pogodi savršeni leg (nine-darter). U tom slučaju, Paddy Power će pikadistu uručiti 60 tisuća funti, isti iznos ići će u dobrotvorne svrhe, a uz to će i jedan sretni navijač zaraditi 60 tisuća.

Prošle godine su takav leg pogodili Damon Heta i Christian Kist, a zanimljivo je da su obojica nakon toga izgubili svoje mečeve. Heta je i dalje aktivan ove godine dok Kist nije ni izborio svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Turnir se nastavlja 27. prosinca kada će na pozornicu u Aleksandrinoj palači izaći ukupno 12 pikadista koji će odigrati šest mečeva.