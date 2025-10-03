Olmissum se mučio pa na kraju ipak slavio protiv Vrgorca

Podijeli :

Foto: Facebook (Olmissum)

Otvorena je nova sezona HMNL-a. U prvoj utakmici prvog kola Futsal Dinamo slavio je protiv Squarea s uvjerljivih 5:0 da bi nekoliko sati kasnije tri boda upisao i Olmissum. Omišani su u prvom kolu na Ribnjaku dočekali Vrgorac kojega su teškom mukom, s 3:2, porazili.

Dva puta su u susretu vodili gosti, ali na kraju nisu uspjeli doći do pobjede. Vrgorac je prvi puta poveo u petoj minuti golom Josipa Sesara da bi 11 minuta kasnije Olmissum uzvratio preko Duje Kusture.

No, nisu do kraja poluvremena Omišani uspjeli preokrenuti, a nisu uspjeli ni povesti u drugom dijelu. Samo četiri minute nakon početka poluvremena Sesar je ponovno zabio za Vrgorac i njihovo novo vodstvo.

Međutim, prednost je kratko trajala, samo tri minute. U 27. minuti je Toni Kirevski zabio za 2:2, a ovaj put je Olmissum uspio u potpunosti preokrenuti susret. Sedam minuta kasnije Josip Juretić je zabio za 3:2, a onda su uspjeli izdržati šest minuta i slaviti u prvom kolu HMNL-a.

U sljedećem kolu Olmissum ide u goste Futsal Puli dok će Vrgorac ponovno gostovati, ovaj put u Splitu kod Torcide.