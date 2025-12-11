Zvezda slavila na Savi u petom setu

Odbojkaši zagrebačke Mladosti u prvoj su utakmici 16-ine finala "Challenge Cupa" izgubili na svom terenu u Domu odbojke od beogradske Crvene zvezde sa 2-3 (25-15, 19-25, 21-25, 25-19, 11-15).

Mladost je dominantno odigrala prvi set, odvojila se na veliku razliku sredinom te dionice i riješila ga u svoju korist sa 25-15. Nažalost, u drugom setu došlo je do pada u igru, a nakon dobrog ulaska u treći set i vodstva 10-5 taj se pad nastavio i u drugom dijelu trećeg seta pa su gosti iz Beograda stigli do prednosti od 2-1.

Domaći sastav pribrao se u četvrtom setu u kojem je kao i u prvom bio u stalnoj prednosti te je izborio odlučjujući peti set u kojemu se igralo poen za poen do 4-3 za Mladost, a onda je Crvena zvezda ostvarila ključnu seriju od 7-0 kojom je poblegla na, pokazat će se, nedostižnih 10-5.

Uzvratni susret igrat će se 6. siječnja.