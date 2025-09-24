Italija prvi polufinalist, Belgija pala bez ispaljenog metka

Talijanski odbojkaši prvi su se plasirali u polufinale Svjetskog odbojkaškog prvenstva koje se održava na Filipinima pobijedivši u prvom četvrtfinalnom susretu u srijedu Belgiju s 3-0 (25-13, 25-18, 25-18).
Talijani, branitelji naslova, nisu dopustili još jedno iznenađenje u četvrtfinalu, nakon što su ih Belgijanci pobijedili u grupnoj fazi. Do pobjede su ih predvodili Robert Russo s 12 poena i Alessandro Michieletto s 11. U redovima poražene momčafi najbolji je s 13 poena bio Ferre Reggers, a pratio ga je s 11 poena Sam Deroo.
U polufinalu će Italija igrati protiv pobjednika utakmice između Poljske i Turske koja je na rasporedu u srijedu poslije podne. Druge četvrtfinalne utakmice između SAD-a i Bugarska te između Češke i Irana igraju se sutra.
