Novi Luke Littler? 15-godišnji Škot oduševljava na seniorskom Svjetskom prvenstvu u pikadu

Foto: World Darts Federation

Posljednjih dana je u tijeku WDF Svjetsko prvenstvo u pikadu. Drugi je to rang pikado natjecanja, ali unatoč tome pruža neke zanimljive partije i donosi neka nova imena.

Jedno od njih je 15-godišnji Mitchell Lawrie koji je u Lakesideu sve oduševio. U prvom kolu je svladao Japanca Tomoya Maruyamu s 3-0 u setovima, a jednaki poraz upisao je i prošlogodišnji polufinalist Jason Brandon.

Škot je za obojicu bio prejak. Protiv Japanca je imao prosjek od 90,46 što je respektabilno za profesionalni rang dok je protiv Amerikanca to dodatno još poboljšao. “Koketirao” je sa stotkom te je nakon posljednjeg izlaza imao prosjek od 97,21.

Osim što je pokazao zavidnu razinu, pobjedom u prvom kolu srušio je rekord Lukea Littlera. S 15 godina i 26 dana postao je najmlađi pobjednik meča na WDF Svjetskom prvenstvu. Littler je to učinio s 15 godina i nešto manje od tri mjeseca.

Inače, Littler je aktualni svjetski prvak u PDC kategoriji te je odnedavno prvi pikadist svijeta. Njegov uspon značio je i uspon svjetskog pikada. Iako se u odnosu na Lawrieja on čini starim, Littler je i dalje samo 18-godišnjak.