NHL prvak u problemima: Njihov kapetan se ozlijedio na treningu

xHeikkixSaukkomaax

Aktualni dvostruki NHL prvaci, hokejaši Florida Panthersa u novu bi sezonu mogli ući značajno oslabljeni jer se tijekom treninga u četvrtak ujutro ozlijedio kapetan Aleksander Barkov.

Barkov je ozlijedio desnu nogu na koju se nije mogao osloniti te je morao biti odnesen u svlačionicu. Zasada nije poznato koliko dugo bi mogao izbivati.

Odranije je poznato kako zbog operacije aduktora najmanje do prosinca za Pantherse neće igrati niti jedan od njihovih najboljih strijelaca Matthew Tkachuk, a teže je ozlijeđen i Tomaš Nosek.

Barkov slovi za jednog od najboljih defenzivnih napadača u NHL-u, posljednje je dvije sezone osvajao trofej Selke namijenjen upravo najboljem defenzivnom napadaču.