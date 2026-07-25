Hrvatski futsal reprezentativac napustio Španjolsku i vratio se u domovinu

Hrvatski futsal reprezentativac Niko Vukmir napustio je španjolski O Parrulo Ferrol kako bi karijeru nastavio u MNK Futsal Istri iz Pule, objavio je španjolski klub.
Klub iz sjevernog grada Ferrola priopćio je kako je pristao na transfer nakon izričite želje igrača da se vrati u Hrvatsku iz osobnih i obiteljskih razloga, iako je želio zadržati Vukmira u svojim redovima.
“Odluka je donesena na izričit zahtjev samog igrača, motiviran željom za povratkom u domovinu zbog osobnih i obiteljskih razloga”, navodi se u priopćenju kluba.
Iz O Parrula su istaknuli da su s hrvatskim klubom vodili pregovore kako bi pronašli rješenje prihvatljivo za sve strane te zahvalili MNK Futsal Istri na profesionalnosti, poštovanju i korektnom odnosu tijekom cijelog procesa.
Klub iz pokrajine Galicije zahvalio je Vukmiru na doprinosu i profesionalnom odnosu tijekom njegova boravka u Ferrolu te mu poželio mnogo uspjeha u nastavku karijere i privatnog života.
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