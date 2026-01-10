Loš dan Hrvata na Q-schoolu: Samo Rosandić i Grbavac upisali pobjede

Podijeli :

Pretposljednji dan PDC Q-schoola, natjecanja u kojem se 128 pikadista bori za osvajanje Tour karte nije dobro prošao za Hrvate. Od petorice koja su krenula u prvo kolo, samo su dvojica - Romeo Grbavac i Tomislav Rosandić, upisali pobjede u prvom kolu, ali ni njih dvojica nisu došli dalje od drugog kola. Tako im ostaje nada da će u posljednjem danu Q-schoola osvojiti Tour kartu.

Dan je krenuo tijesnim porazom Zvonimira Lešića protiv Jellea Klaasena (6-5), a u isto vrijeme je Tomislav Rosandić uspio slaviti sa 6-4 protiv Michaela Plooya.

Nešto kasnije su svoje mečeve započeli Boris Krčmar i Danijel Ožbolt. Njih dvojica igrali su protiv Nizozemaca Wesleyja van Trijpa i Jamaija van den Herika. Krčmar nije odigrao dobar meč te je sa 6-4 izgubio u prvom kolu. Ništa bolje se nije proveo ni Ožbolt koji je od mladog Nizozemca izgubio sa 6-1.

Da ne bi samo Rosandić prošao u drugo kolo, pobrinuo se Romeo Grbavac. Hrvatski pikadist odigrao je sjajno protiv Dannyja Bloma kojega je uz prosjek od 92,26 porazio sa 6-3. Tako je došao do šestog boda u tri dana te je napravio dobar korak prema Tour karti.

Međutim, u drugom kolu Grbavac nije uspio popraviti bodovni konto protiv Mađara Pala Szekelyja. Mađar je odigrao daleko iznad svojih uobičajenih prosjeka te je Grbavca ispratio s turnira sa 6-3. Poraz u drugom kolu upisao je i Rosandić koji nije odigrao na svojoj razini protiv Belgijanca Stevea Scheersa. Uz prosjek od 73,35 izgubio je sa 6-2 i Hrvatska je ostala bez predstavnika u trećem danu.

Za osvajanje Tour karte ostaje još četvrti dan, a u najboljoj poziciji je Grbavac sa šest bodova. Rosandić i Lešić imaju tri, Krčmar dva, a Ožbolt je i dalje bez bodova. Prema nekim prognozama osam bodova bi moglo biti dovoljno za prolazak, ali očekuje se da bi možda trebalo osvojiti i više. Grbavac bi tako u nedjelju trebao ostvariti tri pobjede kako bi bio siguran dok bi svi ostali Hrvati trebali doći barem do polufinala, ako ne i do finala kako bi osvojili Tour kartu.