KVIZ / Koliko ste pratili sport ove godine?

Podijeli :

IHF/Kolektiff Images

Bližimo se kraju 2025. godine koja je donijela pregršt zanimljivih sportskih okršaja.

Bilo je napeto na travnjacima, parketima, stazama diljem svijeta, a puno je uspjeha ostvareno i u hrvatskom sportu.

Dosta smo sadržaja imali priliku pratiti i na kanalima Sport Kluba, a naš Krešo Karačić pripremio je zanimljiv kviz u kojem imate priliku provjerite koliko se toga što se događalo ove godine sjećate.

Zaigrajte i javite nam rezultat!