Klupska legenda Željezničara potpisala za Sarajevo, izbrisali ga iz povijesnih knjiga

Jedan od najvećih transfera ove sezone u bosanskohercegovačkom futsalu danas je i službeno potvrđen – Anel Radmilović (36) pojačao je GFC Sarajevo.

Iskusni reprezentativac i jedan od najboljih futsalera u povijesti BiH stigao je iz redova gradskog rivala, Željezničara, koji je nakon njegove selidbe u Sarajevo uklonio njegovo ime iz klupske povijesti.

“S ponosom predstavljamo našeg novog člana Anela Radmilovića, jednog od najtrofejnijih i najpoznatijih futsal igrača Bosne i Hercegovine. Iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je nosio dresove MNK Centar Sarajevo, KMF Tango Sarajevo, Nacional Zagreb, FC Željezničar i FC Mostar SG iz kojeg nam Anel i dolazi.

Poznat po borbenosti, liderstvu i nevjerojatnom osjećaju za igru, Anel sada svoje iskustvo i pobjednički mentalitet donosi u naš klub da zajedno gradimo nove uspjehe i pišemo nove stranice povijesti GFC Sarajevo”, priopćilo je Sarajevo.

Nakon što je GFC Sarajevo objavio dolazak Anela Radmilovića (36), gradski rival Željezničar reagirao je priopćenjem u kojem je najavio da će ga izbrisati iz službene klupske povijesti. Iz Željezničara su poručili kako se Radmilović više neće spominjati u njihovim statistikama i arhivama te da klub nastavlja surađivati samo s igračima koji poštuju njegove boje.

Radmilović je u Željezničaru proveo sezonu 2023./2024., a iza sebe ima impresivnu karijeru – pet naslova prvaka BiH, 66 nastupa i 11 godina u ulozi kapetana reprezentacije.