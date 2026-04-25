Karipska zemlja ispisala povijest i izborila premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu

Foto: Screenshot (X)

Fenomenalna priča stiže nam iz Paname gdje su održane kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u parovima u pikadu. Iako su tamo bili poznati favoriti u kvalifikacijama južnoameričkih i karipskih zemalja, do plasmana je došla potpuno neočekivana zemlja.

Naime, svi poznavatelji pikada očekivali su da će ili Argentina predvođena Jesusom Salateom, prošlogodišnjim debitantom na Svjetskom prvenstvu i u singlu, ali i parovima ili Bahami s “hladnim” Rashadom Sweetingom doći do plasmana na SP. Međutim, Argentina i Bahami nisu mogli protiv države koja je 2006. debitirala i na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

Riječ je o Trinidadu i Tobagu, karipskoj zemlji koja nema baš najpoznatije pikadiste na svijetu. Njih su na ovom panamskom turniru predstavljali Joshua Balfour i James Walklin koji su na putu do finala porazili Brazil (5-0), Argentinu (5-4), Čile (8-4) da bi u finalu bili potpuno nezaustavljivi te su Bahame otpuhali s nevjerojatnih 10-1 u legovima.

Tako će Trinidad i Tobago ovoga ljeta debitirati na Svjetskom prvenstvu timova. U Njemačkoj će nastupiti i Hrvatska koja je prije nekoliko godina s Borisom Krčmarom i Romeom Grbavcem došla do četvrtfinala što je i najveći uspjeh u povijesti.

Ove godine će Hrvatsku ponovno predstavljali Pero Ljubić i Krčmar koji su lani ipak zaustavljeni u grupnoj fazi natjecanja.