Junak Hrvatske protiv Armenije: ‘Ljudi, natočite gorivo i dođite nas gledati u Ljubljanu’

Podijeli :

Foto: UEFA

U četvrtfinalu Europskog prvenstva u futsalu Hrvatska je u Kaunasu igrala protiv Armenije. Obje ekipe skupinu su prošle bez poraza, a razlika je bila u tome što su "Mini Vatreni" to učinili s dva remija i jednom pobjedom dok su Armenci u skupini s Ukrajinom, Češkom i domaćinom Litvom upisali sve pobjede. Unatoč tome, po kladionicama je blagi favorit bila Hrvatska, a taj status su i opravdali pobjedom od 3:0. Nakon pobjede izjavu su dali dvostruki strijelac David Mataja i igrač utakmice Ante Piplica.

“Trenutno sam još uvijek van sebe, pod dojmom. Odigrali smo dobru utakmicu, pogotovo to prvo poluvrijeme u kojem smo dominirali i zabili tri gola. Drugo poluvrijeme su nas malo stisnuli što je bilo i razumljivo jer se instinktivo povučeš. Oni su 12 minuta igrali s igračem više i mi im nismo dozvolili puno prilika.”

Velika utakmica za tebe?

“Sigurno, još u četvrtfinalu. Nitko sretniji od mene. Ekipa je ispred svega, danas sam zabio ja, neka u polufinalu netko drugi zabije hat-trick. Čekamo to polufinale, spremamo se, a ovim putem bih pozvao sve naše navijače da dođu u Ljubljanju. To će nam biti dodatan motiv da odigramo dobru partiju.”

Uz Mataju izjavu je dao i vratar Ante Piplica, igrač susreta.

“Trenutno sam malo i bez teksta. Nemam što pametno reći. Nakon 2012. kada smo bili domaćini kad smo 2014. prošli skupinu, ostali smo nezasluženo kratki za ovu fazu. Nismo ni sami svjesni koliko veliku stvar smo napravili za hrvatski futsal. Hvala svima. Mi smo već 20 dana na okupu, patimo se, nitko nije svoje bližnje vidio, a atmosfera nije ni u jednom trenutku pala.”

O utakmici.

“Utakmicu smo dobro otvorili, zabijali pogotke, a u drugom smo malo patili što je i normalno jer smo igrali deset minuta golmana igrača u komadu. Utakmicu bih maknuo po strani jer bih htio da hrvatska javnost zna da nas je vjera i zajedništvo dovela do polufinala.”

Selimo se u Ljubljanu. Je li netko poslao poruku nakon ove pobjede?

“Mobitel nisam još stigao izvaditi, ali vjerujem da će bit pokoja jer obitelj i prijatelji iz Benkovca prate. Sigurno će se tražiti karta više.”

Želja za polufinale?

“Osobno želim Španjolsku jer smatram da je to reprezentacija vrijedna poštovanja, a mi želimo igrati protiv najboljih. Oni igraju najljepši futsal na ovom Euru uz nas. Htio bih da se nadigravamo s njima. Ovu pobjedu bih posvetio svojoj majci koja slavi svoj 60. rođendan.”

Najava za Ljubljanu.

“Nemam što reći. Ljudi, ‘tankajte’ auto i dođite u Ljubljanju nas gledati.”