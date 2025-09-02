Izbornik objavio popis za utakmice protiv Portuagala: Nema niti jednog igrača iz aktualnog prvaka države

Podijeli :

via Guliver Image

Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice s aktualnim europskim prvakom Portugalom u Vili do Condeu.

Riječ je o prvim u nizu prijateljskih ogleda u okviru priprema za nastup na Europskom prvenstvu 2026. godine.

Na Mavrovićevom popisu su: Ante Piplica (Futsal Dinamo), Vinko Rozga (Olmissum), Nikola Čizmić (Hajduk), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (Parrulo Ferrol), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Marko Kuraja (Square), David Barbarić (Olmissum), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Josip Jurlina (Napoli Futsal), Luka Perić (Bubamara Cazin), Antonio Sekulić (Osijek Kandit) i David Mataja (Futsal Istra Pula).

Na pretpozivu su Dean Moravac (Futsal Istra Pula), Mateo Mužar (Futsal Dinamo), Gabrijel Lasić (Novo Vrijeme) i Romeo Sušac (Olmissum).

Reprezentacija će se okupiti 15. rujna u Velikoj Gorici i do odlaska u Portugal trenirati u Prelogu, a prijateljske utakmice igrat će se 20. i 22. rujna.