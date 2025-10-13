Hrvatski stolnotenisači pobjedom nad Austrijom izborili osminu finala Europskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

Hrvatski stolnotenisači pobijedili su Austriju s 3-1 i s maksimalnim učinkom izborili osminu finala na Europskom ekipnom prvenstvu u Zadru.

Naši stolnotenisači su u nedjelju slavili protiv Moldavije s 3-2, a u današnjom pobjedi briljirao je prvi hrvatski “reket” i 31. igrač svijeta Tomislav Pucar, koji je ubilježio dvije pobjede.

Andrej Gaćina je izgubio u prvom meču od Roberta Gardosa 1-3 (9-11, 9-11, 11-4, 9-11), da bi Tomislav Pucar poravnao na 1-1 pobjedom protiv Macieja Kolodziejczyka 3-2 (11-4, 6-11, 11-8, 6-11, 11-7).

U trećem dvoboju Ivor Ban je svladao Andreasa Levenka s 3-2 (11-8, 7-11, 8-11, 11-9, 11-6), da bi odlučujući, treći bod izborio Pucar pobjedom nad prvim austrijskim igračem Gardosom 3-1 (11-2, 8-11, 11-4, 11-7).

Ždrijeb osmine finala bit će poznat u utorak, a hrvatski stolnotenisači su izborili i nastup na Svjetskom momčadskom prvenstvu.