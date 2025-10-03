Hrvatski paraatletičar u Indiji osvojio zlatnu medalju u bacanju diska

Podijeli :

xVincexxMignottx

Sjajne vijesti stižu sa Svjetskog paraatletskog prvenstva u New Delhiju na kojem je Ivan Katanušić postao novi svjetski prvak u bacanju diska (F64), dok je Luka Baković osvojio broncu u bacanju kugle (F46).

Katanušić je pobijedio s rezultatom 55.12 metara iz pete serije ostvarivši najveći uspjeh u karijeri. Drugi je bio Amerikanac Max Rohn sa 50.92, dok je broncu osvojio Indijac Pardeep Kumar sa 46.23m.

Hrvatski paraolimpijac, kojeg trenira Roland Varga, je poveo u prvoj seriji bacivši disk 54.01 i do kraja natjecanja je zadržao vodstvo. U petoj seriji je sa 55.12 samo “podebljao” prednost ispred Amerikanca.

“Prvi put sam u karijeri nastupao s ljudima koji nemaju nogu kao i ja, nose protetičko pomagalo. Borba je bila ravnopravna i poštena. Prvi hitac je bio odličan, u petoj seriji sam bacio još dalje što Amerikanac nije uspio pratiti.”

Katanušiću je to čak četvrto odličje sa svjetskih prvenstava. U Indiju je došao kao aktualni svjetski doprvak nakon što je lani u Kobeu osvojio srebrnu medalju, a brončane medalje osvajao je na prvenstvima u Dubaiju 2019. i Londonu 2017. godine.

Ima i paraolimpijsko srebro iz Tokija, dok je na europskim prvenstvima osvojio šest medalja, uključujuću zlato u bacanju diska iz Bydgoszcza 2021. i zlato u bacanju kugle iz Grosseta 2016.

“Ovo mi je prvo zlato sa svjetskih prvenstava, no srebro s paraolimpijskih igara mi je ipak moja najdraža medalja,” dodao je rođeni Imoćanin sa zagrebačkom adresom, koji je osvojio prvo zlato za hrvatsku mušku paraatletiku u posljednjih 10 godina i zlata Branimira Budetića u bacanju koplja 2015. u Londonu. Posljednje zlato kod žena osvojila je Mikela Ristoski u skoku u dalj u Londonu 2017. Mikela u New Delhiju nastupa posljednjeg dana.

Nakon što je na posljednjim POI u Parizu prošle godine bio peti, Katanušić je čak razmišljao o prekidu karijere.

“Moram priznati da sam o tome razmišljao. Međutim, kada smo se vratili i nakon pauze od 35 dana, shvatio sam da je atletika uz obitelj moja ljubav. Vratio sam se treninzima i s guštom nalazim vrijeme za treninge,” poručio je iz Indije.

Sjajan dan hrvatske paraatletike u New Delhiju upotpunio je i Luka Baković osvojivši broncu u bacanju kugle (F46) s rezultatom 15.83m. Pobijedio je dvostruki paraolimpijski pobjednik Kanađanin Greg Stewart sa 16.68m, dok je drugo mjesto osvojio Amerikanac Joshua Cinnamo sa 16.08. Zanimljivo, sva tri medaljaša najduži su hitac ostvarila u trećoj seriji.

Mladi Splićanin, kojeg trenira Marko Mastelić, je time ponovio uspjeh s posljednjeg SP-a u Kobeu prošle godine, kada je također bio treći, a broncu je osvojio i na posljednjim Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024.

“Ovo mi je treće veliko natjecanje i treća bronca. I zadovoljan sam i nisam zadovoljan. Bio sam spreman baciti dalje, no bio je takav dan. Najvažnije je da sam nastavio kontinuitet medalja, nadam se da ću seriju nastaviti i na Europskom prvenstvu iduće godine,” kazao je.

Natjecanje u bacanju kugle F46, trebalo se održati u četvrtak, ali je zbog jake kiše prebačeno na petak.

“Odgoda mi nije pomutila koncentraciju, ali jučer sam se puno bolje osjećao,” dodao je 27-godišnji paraoimpijac. U ovoj disciplini nastupio je i Erik Fabian Kaurin osvojivši deveto mjesto s rezultatom 13.72m.

Hrvatska je do sada u New Delhiju osvojila tri medalje – zlato Katanušića, te bronce Bakovića i Velimira Šandora u bacanju diska F52.

Martina Krog je u svom debitantskom nastupu na svjetskom prvenstvu zauzela osmo mjesto u bacanju kugle (F46) s rezultatom 10.11m. Martina je poboljšala vlastiti državni rekord za 27cm, čime je i prvi put u karijeri prebacila granicu od 10m.

Zlatna medalja i naslov svjetske prvakinje pripala je Uzbekistanki Karomat Omonovoj sa rekordom Azije 13.08m, srebro je osvojila Novozelanđanka Holly Robinson sa rekordom Oceanije 12.86m, dok je brončanu medalju osvojila Kanađanka Katie Pegg sa osobnim rekordom 12.76m.

Miroslav Petković je u kvalifikacijama bacanja diska (F57) zauzeo sedmo mjesto sa 35.40 m. Za plasman u finale, bilo je potrebno nastup u kvalifikacijama završiti na minimalnom četvrtom mjestu, odnosno bilo je potrebno baciti disk najmanje 39.12m.

U bacanju čunja (F51), koje je u četvrtak prekinuto na sat vremena zbog jake kiše, Mirnes Omerhodžić je zauzeo sedmo mjesto sa 27.23m, dok je Radovan Halas nastup završio na devetom mjestu sa 25.48m.

Slavio je Srbin Aleksandar Radišić (30.36), ispred Indijca Dharambira Naina (29.71) i Rusa Uladzislua Hriba (28.70).