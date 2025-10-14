Hrvatske stolnotenisačice saznale svoje protivnice u osminu finala Svjetskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

Hrvatske stolnotenisačice će u osmini finala Europskog ekipnog prvenstva u Zadru igrati sa Slovakinjama u četvrtak, odlučio je ždrijeb u dvorani Krešimira Ćosića.

Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić su u Zadru dosad svladale Englesku (3-0) i Italiju (3-2), a ždrijeb im je dodijelio Slovakinje, koje su kao druge prošle u skupini. Slovačka je pobijedila Tursku s 3-0, a izgubile su od Ukrajine s 1-3.

“Ždrijeb nam je donio Slovačku, sigurno ne najtežu reprezentaciju, ali ne i najlakšu. Moje cure su več igrale sa Slovakinjama i uglavnom pobjeđivale, tako da sam optimist. Iako, bit će to otvoreni meč, šanse su 50-50 “, kazao je izbornik reprezentacije Dragutin Šurbek.

Za Slovačku nastupaju Barbora Varady, Ema Labosova i Tatjana Kukulkova.

“Varady je njihova prva igračica, koju je Rakovac pobjeđivala, a Arapović je gubila od nje, druga igračica je Kukulkova s kojom smo se također susretali, a treći njihv reket je Labosova, na koju ćemo posebno obratiti pažnju jer mislim da je slabija od sve tri naše igračice”.

Ukoliko u četvrtak naše stolnotenisačice prođu Slovakinje, u četvtfinalu idu vjerojatno na Rumunjke, za koje Šurbek smatra da su prve favoritkinje za zlato.

U ostalim parovima osmine finala igrat će Rumunjska – Srbija, Poljska – Austrija, Nizozemska – Češka, Portugal – Luksemburg, Mađarska – Ukrajina, Švedska – Španjolska i Njemačka – Engleska.

Ždrijeb osmine finala kod muškaraca bit će poznat kasno večeras.