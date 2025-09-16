Hrvatica je postala svjetska prvakinja u jedrenju

Podijeli :

Foto: Andrea Carloni

Hrvatska jedriličarka Petra Kliba osvojila je naslov svjetske prvakinje u dvojcima zajedno s Njemicom Steffi Edeler na ORC Svjetsko prvenstvo u dvojcima održanom na sjevernom dijelu Jadransko more.

Dvije jedriličarke natjecale su se u grupi C, u kojoj je bilo jedanaest posada, a njihova je bila najmanja i jedina potpuno ženska. Iako su u ukupnom poretku zauzele šesto mjesto, osvojile su naslov svjetskih prvakinja u kategoriji miješanih i ženskih posada.

Plovile su na osam metara dugoj jedrilici „myway“, znatno skromnije opremljenoj od ostalih – s vanbrodskim motorom, jednom baterijom za instrumente i bez kabine, kuhinje ili WC-a, dok su ostale ekipe imale veće i bolje opremljene brodove.

Regata je trajala nešto više od 28 sati, a ruta od oko 150 nautičkih milja vodila je od Monfalconea u Italija, preko plutače ispred Gradoa, noćnim jedrenjem uz istarsku obalu do svjetionika Albanez na jugu Istra, pa natrag u cilj u Monfalconeu.

Budući da se regata jedri prema ORC premjeru, pobjednik se određuje na temelju korigiranog vremena, što znači da sve posade, iako startaju zajedno, zapravo „jedre protiv štoperice“. Kliba je opisala kako su se borile s promjenjivim vjetrom i bonacom, često mijenjale jedra i izvodile brojne manevre bez ijedne stanke ili mogućnosti da se odmore ili skuhaju obrok.

Iako im je ovo bio prvi nastup kao ženski dvojac iz Hrvatska na svjetskom prvenstvu, Kliba i Edeler poznaju se još od 2007. godine, kada su zajedno prejedrile Atlantski ocean od Newporta do Hamburga. Dvaput su bile najbrži ženski dvojac na poznatoj regati Barcolana i zajedno su nastupile na Europsko prvenstvo u jedrenju.

Kliba je istaknula kako vjeruje da su mogle ostvariti još bolji rezultat da nisu izgubile vrijeme na samom startu, no svjesna je da u dvoje manevri traju dulje i da ih treba pažljivo planirati.

Dodala je kako želi biti poticaj drugim ženama da se okušaju u ovakvim regatama, naglašavajući da je već samo prijaviti se i proći stroge sigurnosne provjere veliki uspjeh, a zahvalila je i prijateljima jedriličarima koji su joj pomogli opremiti njezin 24 godine stari brod kako bi uopće mogla sudjelovati na prvenstvu.