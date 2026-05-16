Hrvatski Kanađanin zabio dva gola u novoj pobjedi svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu

xJustPictures.ch/JarixPestelaccix jp-en-EuSpIm-JP6_JAR_Canada_Sweden_15May2026_00219 via Guliver Image

Hokejaški reprezentativci na ledu Finske i Kanade ostvarili su u drugim nastupima i druge uvjerljive pobjede na Svjetskom prvenstvu elitnog razreda kojem je domaćin Švicarska.

U sklopu skupine A Finska je pobijedila Mađarsku 4:1. Dva pogotka za Finsku je postigao Jesse Puljujarvi, dok su po jedan u ovo slavlje ugradili Ville Heinola i Janne Koukkanen. Jedini mađarski strijelac bio je Balasz Sebok.

Ranije je Austrija u skupini A pobijedila Veliku Britaniju s 5:2. Dva pogotka za Austrijance je dao Peter Schneider, dok su po jedan gol dodali Benjamin Nissner, Paul Huber i Leon Wallner.

Kanada je bila uvjerljivija od Finske, svladala je u svojoj skupini B Italiju sa 6:0. Sve su golove Kanađani zabili u uvodne dvije trećine. Macklin Celebrini, hokejaš podrijetlom s Krka, je bio dvostruki strijelac, dok su po jednom talijansku mrežu pogađali Dylan Holloway, Fraser Minten, Evan Bouchard i Ryan O’Reilly.

U tvrdom ranijem ogledu te skupine Slovačka je s 2:1 bila bolja od Norveške. Kristian Pospišil je doveo Slovake u vodstvo, dok je u drugoj trećini izjednačio Tinus Luc Koblar. Gol odluke dao je Marek Hrivik dvanaest minuta prije kraja.

Najbolje četiri reprezentacije iz svake skupine odlaze u četvrtfinale, dok osmoplasirane momčadi iz obje skupine sele u niži svjetski razred.