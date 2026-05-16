Mađarski klub osvojio ligu nakon 13 godina čekanja: Svoj obol dao je i bivši igrač Dinama i Rijeke

Podijeli :

Guliver Image

U posljednjem kolu mađarske NB I lige vodila se velika bitka za naslov. Vodeći Györ gostovao je kod Kišvarde dok je druogoplasirani Ferencvaroš igrao protiv Zalaegerszega koje su nedavno porazili u kupi. Najuspješniji mađarski klub trebao je čekati kiks Györa, no on se nije dogodio jer je Györ slavio s 1:0. Tako ni pobjeda Ferencvaroša od 2:0 nije bila dovoljna za naslov.

Mrežu se na ključnoj utakmici u Kišvardi mirovale tek 10 minuta, a tada je Nadir Benbouali pogodio za prednost Györa. Alžirskom reprezentativcu bio je to 15. pogodak sezone te se približio najboljem strijelcu lige Danielu Lukacsu na dva gola zaostatka.

Nakon tog gola do kraja poluvremena nije bilo golova pa je Györ s 1:0 otišao na predah dok je u drugoj važnoj utakmici nakon prvih 45 minuta rezultat bio 0:0. U tom trenutku je Györ imao jednu ruku na trofeju lige, njihovom prvom nakon 13 godina i sezone 2012./2013.

U 58. minuti Györ se mogao početi brinuti jer je u Budimpešti Ferencvaroš poveo s 1:0 autogolom Akpea Victoryja. I u tom trenutku Györ je bio prvak, no do kraja susreta nisu smjeli dopustiti Kišvardi pogodak za izjednačenje. U 84. minuti Ferencvaroš je povećao prednost pogotkom Nigerijca Delea, ali u tom trenutku je Györ još uvijek imao prednost od 1:0 nad Kišvardom.

Tu prednost sačuvali su do kraja te su osvojili prvu titulu nakon 13 godina čekanja. Ovo im je ukupno peta titula u karijeri.

U osvajanju titule svoj obol dao je i hrvatski lijevi bek Daniel Štefulj. On je u ovoj sezoni odigrao 32 utakmice od ukupno 33 te je zabio tri gola i upisao osam asistencija.