Hokejaši Siska nakon velike drame došli do nove pobjede u Alpskoj ligi

Foto: Vanna Antonello

Hokejaši Siska pobijedili su u subotu talijanski Ritten u prvom od dva uzastopna susreta ovog vikenda u Ledenoj dvorani Zibel rezultatom 5-4 (1-1, 2-2, 1-1, 1-0 SO) nakon boljeg izvođenja kaznenih udaraca.

Bila je to tvrda, borbena i izjednačena utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivale u vodstvu pri čemu ni u jednom trenutku ni jedna nije imala više od jednog gola prednosti.

Poveo je Ritten već u petoj minuti, da bi 29 sekundi prije kraja trećine izjednačio Patrik Dobrić.

Isti broj sekundi bio je potreban Rittenu da već na početku druge trećine ponovno preuzme vodstvo. Nije to bilo zadugo budući da Vito Idžan pogađa za 2-2.

Momentum se sada okreće na stranu domaćina što koristi Rene Dominic Čanić za prvo vodstvo Siščana.

Međutim ni gosti iz Južnog Tirola ne ostaju dužni i novim golom, svojim trećim, brzo stvari ponovno odvede na početak.

U trećoj trećini Vitezovi ponovno preuzimaju vodstvo pogotkom Bohdana Panasenka i na semoforu stoji: Sisak 4 – Ritten 3.

To nije bio konačni rezultat budući da klub sa sjevera Italije pet minuta prije kraja utakmice koristi situaciju s igračem više i odvodi susret u novo izjednačenje.

U preostalom vremenu regularnog dijela utakmice nije bilo golova, pa se krenulo u produžetak od pet minuta. Obje momčadi imale se po nekoliko prilika, ali mreže se nisu zatresle.

Uslijedilo je izvođenje penala gdje vještim udarcem jedini pogađa Panasenko za slavlje domaćina i oduševljenje publike koja je cijelu utakmicu glasno bodrila svoje hokejaše.

U nedjelju slijedi repriza, ponovno na Zibelu.

Sisak je trenutačno drugi na tablici Alpske hokejaše lige.