Futsal Dinamo visokom pobjedom otvorio novu sezonu HMNL-a

Futsal Dinamo

Futsal Dinamo je u prvom kolu SuperSport HMNL-a na domaćem parketu ugostio MNK Square. Nije to bio pretjerano težak zadatak za Zagrepčane koji su slavili s 5:0.

Prvi pogodak pao je u trećoj minuti, a strijelac je bio Kristijan Čekol. Skoro do kraja prvog dijela nije bilo novih pogodaka, a onda su u kratkom vremenu dinamovci zabili 2. Prvo je u 16. minuti zabio Mateo Mužar da bi minutu kasnije za 3:0 zabio Patrik Pasariček. S tim rezultatom otišlo se na predah.

U drugom dijelu je nakon tri minute pogodio Tihomir Novak, a onda je na samom kraju susreta ponovno zabio za konačnih 5:0 i prvu pobjedu u novoj sezoni.

Kasnije večeras, od 20:15 Olmissum u Omišu dočekuje Vrgorac.