Finska je gubila 2:0 šest minuta prije kraja, a onda su režirali nevjerojatan preokret za polufinale ZOI

(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

U trećem četvrtfinalu Zimsih olimpijskih igara u hokeju na ledu vidjeli smo još veću ludnicu nego u susretu Kanade i Češke. Finska je gubila s 2:0 šest minuta i šest sekundi prije kraja, a onda su preokrenuli i slavili s 3:2 u produžecima.

Prva trećina pripala je Švicarcima koji su golovima Damiena Riata i Nina Niederreitera vodili s 2:0 nakon 20 minuta. U drugoj trećini nije bilo pogodaka i činilo se da će država iz srednje Europe ići u borbu za medalje.

Međutim, u 13. minuti i 55. sekundi posljednjeg perioda je Sebastian Aho pogodio za smanjenje vodstva i početak navale Finaca. Samo četiri minute kasnije Miro Heiskanen je uz pomoć protivnika Jonasa Siegenthalera ubacio pločicu u mrežu za 2:2.

Otišlo se zatim u lude produžetke koji se igraju 10 minuta tri na tri ili do zlatnog gola. U takvoj postavci gotovo uvijek prvo dođe zlatni gol, a tako je bilo i ovaj put.

U četvrtoj minuti je Artturi Lehkonen pogodio za 3:2 za erupciju oduševljenja na klupi Finske i tugu na klupi Švicarske. Finska je tako izborila polufinale te se pridružila Kanadi i Slovačkoj.

Večeras od 21 sat i 10 minuta SAD i Švedska u najvećem derbiju četvrtfinala igraju za posljednje mjesto u polufinalu.