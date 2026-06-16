Fenomenalni Marino Bloudek ponovno oborio hrvatski rekord

Atletika 16. lip 202620:31 0 komentara
Guliver Image

Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je treće mjesto u utrci na 1000 metara na uglednom međunarodnom mitingu „Zlatna sprinterica“ u Ostravi te pritom srušio hrvatski rekord u toj disciplini.

Bloudek je utrku završio za 2:15.40 minuta, nadmašivši vlastiti državni rekord za 1.62 sekunde. Dosadašnji najbolji rezultat postavio je prije dvije godine, a novim nastupom dodatno je pomaknuo granice hrvatske atletike na 1000 metara.

Pobjedu u utrci odnio je Australac Peter Bol, koji je s vremenom 2:15.13 postavio novi rekord Oceanije. Drugo mjesto pripalo je Nizozemcu Samuelu Chappleu, koji je kroz cilj prošao za 2:15.20 minuta.

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